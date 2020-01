Cuál es el vino argentino que se sirvió en la gala de los Globos de Oro

La entrega número 77 de los Golden Globes sorprendió con un menú 100% vegano acompañado por un dos variedades de champagne Möet ¡y dos variedades de vino mendocino!Este domingo por la noche. Un detalle de la gala de premiación, que contó con la presencia de cientos de celebridades de la televisión y el cine, llamó la atención de los argentinos:

Para luchar contra el calentamiento global y crear conciencia sobre vivir una vida más sustentable y “green”, en la cena se degustó como entrada una sopa fría de remolacha dorada, luego setas de cardo con rissoto de setas salvajes, coles de Bruselas baby violetas y verdes, y zanahorias.

La bebida con la que cenaron entrellas como Tom Hanks o Brad Pitt fueron dos opciones de vino de la bodega Terrazas de los Andes: un chardonnay del 2018 y un malbec del 2017.

Here’s what the #GoldenGlobes‘ first-ever all vegan menu looks like https://t.co/yy0KbOfUKp pic.twitter.com/NbRzkrVxXY