Cuál es la agenda de Alberto en México para desactivar el escándalo del vacunatorio VIP

El Presidente llegará mañana a ese país en visita oficial. Se prevé que anuncie inversiones de empresas en la Argentina y la ampliación de la capacidad de fabricar vacunas de Astra Zeneca; hay un plan para enviar 2,5 millones de dosis.

AlbertoFernández llegará mañana en visita oficial a México con la firme intención política de dejar atrás el escándalo del vacunatorio VIP que sacude a su gobierno y para esto se sustentará en dos pilares: los anuncios de inversiones mexicanas en la Argentina y las novedades del plan para traer al país más de 2,5 millones de dosis del laboratorio AstraZeneca con la idea de acelerar el plan de vacunación contra el Covid 19

El presidente argentino viajó a México para participar de una de las ceremonias de conmemoración de los 200 años de la independencia de ese país, a la que fue especialmente invitado por su par, Andrés Manuel López Obrador. Y en la comitiva oficial esta noche apostaban fuertemente por convertir esta visita en un bálsamo con una «agenda positiva» para dejar atrás todoel affaire de Ginés Gonzalez García y sus vacunas de privilegio

«He debido tomar una decisión ante un hecho reprochable. Lo sucedido en el Ministerio de Salud fue un hecho que aunque excepcional no puede avalarse»,explicó Fernçandez hoy antes de partir a México en una serie de mensajes que publicó en sus redes sociales.

A la vez, el Presidente dijo que «aun cuando los vacunados estaban en condiciones objetivas (por la edad o las condiciones físicas) de recibirlas», no puede «dejar de observar que sobre esas personas se ha montado un escenario mediático de escarnio público y no quiero avalar con mi silencio semejante proceder».

Alberto Fernández se prometió no hablar más del escándalo y buscará dar vuelta la página en México con hechos y anuncios concretos.

«La visita a México es una gran oportunidad para mirar hacia adelante», dijo brevemente un funcionario del gobierno.

En este contexto, el Jefe de Estado arribará a DF a la mañana y dos horas después, en el Hotel Intercontinental, encabezará una reunión con empresarios mexicanos que tienen inversiones en la Argentina. Se espera que de allí surjan anuncios de inversiones y nuevos planes para potenciar el comercio con México.

La intención del Presidente es convencer a los empresarios mexicamos de invertir en laARgentina y ratificar todos los acuerdos comerciales sellados con Mèxico, incluido el más pesado de todos que es el convenio automotriz.

La estrategia del gobierno es clara: actualmente el saldo comercial de argentina con México es deficitario y se busca revertir esta situación. El comercio bilateral total en el 2019 fue de u$s 1.419.193.000. Las exportaciones fueron de u$s 293.960.000 y las importaciones de u$s 1.125.233.000. Es decir que el déficit comercial fue de u$s 831.273.000 y es lo que se quiere revertir.

El embajador argentino en México, Carlos Tomada, es una de las piezas clave para avanzar en estos acuerdos comerciales. Entre las oportunidades comerciales que hay en México se cuentan: glicerol, ácidos grasos, medios de cultivos preparados y preparaciones de belleza, maquillaje y cuidado de piel. También está en negociación la apertura del mercado mexicano para la carne bovina argentina. Esto formará parte de la «agenda positiva» que ahora busca instalar la Casa Rosada para dejar atrás el escándalo de las vacunas VIP.

Como parte de esta estrategia, mañana mismo, por la tarde, Alberto Fernández visitará el laboratorio Liomont, en la alcaldía de Cuajimalpa de Morelos, donde se completa el proceso de fabricación y envasado de la vacuna para combatir el Covid-19 que desarrollaron la Universidad de Oxford y la empresa AstraZeneca y cuya producción destinada a América Latina se realiza en el laboratorio argentino mAbxience.

Alberto Fernández estará acompañado en esa visita por el presidente López Obrador y por el director de Liomont, Alfredo Rimochi. El jefe de Estado recorrerá varias salas de la planta farmacéutica, entre ellas las cámaras refrigerantes del componente enviado desde la Argentina. Y como parte de los anuncios para revertir el clima negativo que hay en la Argentina por el vacunatorio con privilegios para pocos, es muy probable que el Presidente emita allí mismo algunos anuncios.

Anoche, en el gobierno adelantaron a El Cronista que es muy probable que no se den detalles de las fechas en que llegarán las 2,5 millones de dosis de las vacunas de Astra Zeneca a Buenos Aires. «No sería buena dar fechas para evitar dar expectativas que luego no se puedan cumplir», dijo un funcionario de la comitiva oficial. Pero, en cambio, está previsto que haya algún tipo de señales políticas en el campo sanitario en virtud de ampliar con México la capacidad productiva no sólo para que se envíe a tiempo los 2,5 millones de dosis prometidas para la Argentina sino que se achiquen los tiempos de producción de la vacuna que se hace entre nuestro país y México.

«Todo marcha bien y hay que ser cautelosos. Pero habrá buenas noticias», se entusiasmaron en el gobierno ante la visita de Alberto Fernández al laboratorio de México.

Como parte de esta nueva «agenda positiva» que busca instalar el gobierno la flamante ministra de Salud, Carla Vizzotti,anunciò ayer que se autoriza con caracter de «emergencia» la vacuna SARS COV-2 desarrollada por el laboratorio chino Sinopharm.

La idea es contar rápidamente con una nueva vacuna en la Argentina como parte de la estrategia de prevención del gobierno nacional en el combate contra la pandemia.

La comitiva que viaja con el Presidente estará integrada por los ministros de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Felipe Solá; y de Economía, Martín Guzmán; la vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca; los secretarios General de la Presidencia, Julio Vitobello; de Asuntos Estratégicos, Gustavo Beliz; y de Comunicación y Prensa, Juan Pablo Biondi; y el asesor presidencial Ricardo Forster.

El martes por la mañana Alberto Fernández se trasladará hacia el Palacio Nacional, sede del Poder Ejecutivo Federal, donde será recibido por su par mexicano en la Puerta de Honor. Ambos mandatarios mantendrán una breve reunión en el despacho presidencial, luego ofrecerán una conferencia de prensa conjunta y posteriormente compartirán un desayuno de trabajo junto a los cancilleres Felipe Solá y Marcelo Ebrard.

Se estima que allí haya otros anuncios en materia de comercio y un gesto político a la región de dos presidentes del mismo color político que buscan mostrarse como líderes regionales en contraposición a la derecha que encarnan Jair Bolsonaro (Brasil), Luis Lacalle Pou (Uruguay) y Sebastián Piñera (Chile). En este campo, la idea de Alberto Fernández y López Obrador es potenciar el trabajo de la Celac, el bloque regional creado hace más de 15 años por Néstor Kirchner, Hugo Chávez y Evo Morales.

El presidente argentino tiene prevista también una reunión con el empresario Carlos Slim y con empresarios argentinos y mexicanos en el Salón Bosques del Hotel Intercontinental. Allí se esperan más anuncios de inversiones en Argentina relacionadas con la economía del conocimiento y las nuevas tecnologías.

El miércoles la comitiva presidencial se dirigirá hacia la ciudad de Iguala de la Independencia, en el estado de Guerrero, donde se realizará, cerca de las 15:30, el acto central por los 200 años de la Promulgación del Plan Iguala, hito que estableció las bases para la independencia de México. Después de esto, Alberto Fernández tiene previsto regresar a la Argentina y para ese entonces confía en haber apagado el escándalo de las vacunas con anuncios mexicanos.

F:Cronista