Cuál es la historia detrás del cartel “We can do it!”

El icónico cartel pertenece a una publicidad que surgió en plena Segunda Guerra Mundial. Luego, se popularizó durante los años 70′ y 80’odos alguna vez en nuestra vida hemos visto este poster que lo identificamos con la campañas feministas o de igualdad de género, pero ¿De dónde proviene esta celebre imagen?

Fue exactamente hace 77 años (1941) en plena Segunda Guerra Mundial cuando muchos hombres tuvieron que dejar sus trabajos y unirse a la guerra, dejando así grandes industrias solas y sin empleados, así fue como todas las esposas de estos militares aportaron su grano de arena a la nación ocupando sus puestos en estas empresas.

No se conoce con exactitud la industria donde se inspiró esta imagen pero hay buenas referencias de donde proviene; “American Broach & Machine Company” en Michigan, empresa de materiales metalúrgicas. Las industrias estadounidenses tenían que continuar sus producciones y fue así que hicieron grandes campañas para incentivar a las mujeres a ocupar estos puestos.

“We can do it!”. Rosie, una mujer con su brazo derecho flexionado y el puño cerrado para sacar fuerza, con un rostro firme; esta imagen elaborada en 1942 por J. Howard Miller fue inspirada por una fotografía de Naomi Parker Fraley que trabajaba para la United Press International que retrataba la contribución femenina a la contienda. La mujer cuya fue inspirada esta imagen se llamaba Geraldine Doyle, una hermosa joven de 17 años de edad que en pleno horario de trabajo la fotografiaba.

La imagen “We can do it” salió a luz de la mano con la propaganda “Rosie the riveter” proyectando así la campaña que tanto se esperaba.

El poster quedó en el olvido, nunca se supo de que trataba la imagen, hasta 20 años después en los 70´s y los 80´s que las mujeres se alzaron con campañas y propagandas defendiendo el feminismo e igualdad de género, utilizando como principal imagen de referencia el famoso poster “We can do it” la mujer de la pañoleta roja de lunares blancos.

Y eso no fue todo, la imagen sigue haciendo hincapié en la actualidad con su mensaje, ha servido de inspiración para muchísimas mujeres en el mundo, siendo este el principal poster que las representa. Artistas como Beyonce y Pink han rendido tributo a esta imagen motivadora. Beyonce recreo la imagen en una foto para sus seguidores en instagram y Pink con su canción Raise your glass.