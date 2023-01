Kevin Benavides: «El Dakar 2023 se define mañana, no el domingo»

«El Dakar 2023 se define mañana, no el domingo»

Kevin Benavides manifestó que, por cómo están programadas las dos etapas restantes, el sábado es el día de la definición.

«Mañana es definitorio porque, por lo que dicen, en la última etapa se largará con el orden de clasificación de la general y van a ser caminos rápidos y cortos. No se puede esperar una etapa complicada el domingo. Mañana es el dia para conseguir los tiempos«, explicó el piloto salteño.

El salteño explicó cómo pensó previamente la jornada del viernes en el Dakar 2023.

¿Cuál fue la estrategia de Kevin Benavides en la Etapa 12?

Dentro del Dakar, hay un pensamiento generalizado en el que se prima el resultado final por sobre el resultado de las etapas, ya que el campeón no se definirá mediante el que más triunfos consiguió, sino que se premiará al más regular y consistente a lo largo de dos semanas.

Bajo esta pauta, Kevin Benavides compartió que durante la Etapa 12 prefirió no dar el máximo para evitar abrir camino el sábado: «Hoy largué décimo, empujé, pero controlé un poquito. No fui al 100%, ya que si quedaba adelante me complicaba para mañana. Tenía que descontar tiempo y, además, quedar dentro de los primeros».

«Si ganaba, estaba complicado»

