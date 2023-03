Este nuevo listado se basa en una serie de encuestas realizadas a 3.700 ejecutivos, directores y analistas de empresas a quienes les consultaron cuáles son las compañías que son un ejemplo a seguir en el mundo corporativo

Cuáles son las 10 empresas más admiradas del mundo, según la revista Fortune.

Como es costumbre, la prestigiosa revista Fortune presentó el ranking de las 50 empresas más admiradas del mundo y, para sorpresa de todos, no incluye ni a la popular red social Meta ni a la afamada fabricante de autos eléctricos Tesla, del empresario y magnate sudafricano, Elon Musk.

A continuación el ranking de las 50 empresas más admiradas del mundo:

1. Apple

Apple sigue siendo la empresa más valiosa del mundo. (EFE)

La compañía de la manzanita sigue conquistando el primer lugar entre las principales empresas del mundo por su innovación tecnológica, su solidez financiera y una calidad de gestión por encima del promedio. Su principal producto: el iPhone, ha hecho que se posicione por decimosexta ocasión por encima de otros sectores con gran influencia como el automovilismo o industrias relacionadas con la alimentación. El gigante tecnológico tuvo unos beneficios netos de 29.998 millones de dólares entre octubre y diciembre, un 13 % menos que en el mismo periodo del año anterior, y vio cómo su facturación descendió por primera vez desde 2019.

En su primer trimestre de 2023 (el año fiscal de Apple empieza en octubre), la empresa ingresó 117.154 millones de dólares, un 5,5 % menos que un año antes.

Los resultados se quedaron por debajo de las expectativas del mercado y sus acciones perdieron más de un 3 % en las operaciones electrónicas posteriores al cierre de Wall Street.

2. Amazon

FILE PHOTO: The logo of Amazon is seen at the company logistics centre in Boves, France, August 8, 2018. REUTERS/Pascal Rossignol/File Photo

El gigante de Jeff Bezos que revolucionó la forma de comprar por Internet se ubicó, por séptimo año consecutivo, en el puesto número dos del ranking de Fortune. Sus inicios son conocidísimos: un garaje de la ciudad Seattle donde se vendían libros con un capital cercano a los 10.000 dólares. Es una de las empresas más valiosas del mundo, pero no ha podido desplazar a Apple en la cima de las más admiradas.

De acuerdo con Forbes, Jeff Bezos cuenta con un patrimonio neto de 127,1 miles de millones de dólares, lo que lo convierte en uno de los hombres más ricos del mundo gracias a que cerca del 90% de su fortuna proviene de las acciones de Amazon que son vendidas con regularidad para ahorrarse algunos impuestos.

3. Microsoft

FILE PHOTO: FILE PHOTO: A Microsoft logo is seen in Los Angeles, California U.S. November 7, 2017. REUTERS/Lucy Nicholson/File Photo/File Photo

Pese a que se ubica en la posición 3, la realidad es que comparte el segundo lugar con Amazon. Como parte de su continua reinvención tecnológica, Microsoft integrará en su motor de búsqueda Bing la tecnología de inteligencia artificial del robot conversacional ChatGPT, creado por la startup OpenAI, marcando el comienzo de un desafío sin precedentes para la gigante Google, que domina el mercado de motores de búsqueda desde hace dos décadas.

En 2022, los ingresos mundiales de Microsoft fueron de aproximadamente 198.270 millones de dólares.

4. Berkshire Hathaway

El dueño de Berkshire Hathaway tiene una fortuna de 106.000 millones de dólares y lo convierte en la quinta persona más rica del mundo.

La firma del multimillonario Warren Buffett, tuvo unas pérdidas netas en 2022 de 22.819 millones de dólares, frente a las ganancias de 89.795 millones de dólares registradas en 2021, según la revista Forbes.

Buffett tiene una fortuna de 106.000 millones de dólares, según el citado medio, y lo convierte en la quinta persona más rica del mundo.

La compañía realizó discretamente una adquisición millonaria en enero, según muestra el informe anual de la empresa.

La operación promete aumentar su exposición en el pujante sector de los vehículos eléctricos, según Business Insider. El conglomerado del famoso inversor compró el 41,4% de Pilot Travel Centers por unos 8.200 millones de dólares el 31 de enero. La transacción elevó la propiedad de Berkshire en el negocio al 80%, ya que originalmente había comprado una participación del 38,6% en 2017

5. JPMorgan Chase

JPMorgan Chase, alcanzó su posición más alta para ubicarse en el escalón número 5 del ranking de Fortune.

De acuerdo con el ranking anual de las empresas más admiradas del mundo según la revista Fortune, las compañías financieras obtuvieron el reconocimiento por navegar en una economía azotada por la inflación: en el caso de JPMorgan Chase, alcanzó su posición más alta para ubicarse en el escalón número 5.

El principal banco de Estados Unidos reportó unos beneficios netos de 37.676 millones de dólares en 2022, un 22 % menos respecto al año anterior.

La facturación acumulada del ejercicio, en cambio, aumentó un 6 % interanual y se situó en 128.695 millones de dólares, según un comunicado.

En el cuarto trimestre, el más seguido por los analistas de Wall Street, la entidad ganó 11.008 millones de dólares, un 6 % más respecto al mismo periodo de 2021.

6. The Walt Disney Company

The Walt Disney Company generó unos ingresos de aproximadamente 82.700 millones de dólares para el cierre de 2022.

Disney se mantiene en la posición 6 por vigésima ocasión. La compañía del ratón, admirada por muchos por sus películas, parques de diversiones en todo el mundo, series y una nueva plataforma de streaming, ha enriquecido sus arcas gracias a la adquisición de franquicias como Star Wars, Marvel y 20th Century Fox.

Para finales de 2022, The Walt Disney Company generó unos ingresos de aproximadamente 82.700 millones de dólares, un incremento de más de 15.000 millones con respecto al año anterior.

7. Costco Wholesale

FILE PHOTO: A sign is seen outside a Costco Wholesale store in Glenview, Illinois, U.S. May 24, 2016. REUTERS/Jim Young/File Photo

Es la cadena de comercios más grande del mundo, después de Walmart, con 803 tiendas. Fue fundada por James Sinegal y Jeffrey Brotman, cada uno con un patrimonio de neto de más de mil millones de dólares.

8. Pfizer

Pfizer registró beneficios netos de 31.372 millones de dólares.

Tras la pandemia por el COVID-19 una de las empresas que causó impacto debido al fuerte incremento de su patrimonio fue Pfizer, registrando beneficios netos de 31.372 millones de dólares, un aumento del 42,7% respecto a las ganancias de 21.979 millones de dólares de 2021.

9. Alphabet

Personas ajenas al ámbito empresarial califican a Google como la mejor empresa del mundo para trabajar, sin embargo, ocupa el puesto número 10 de la revista Fortune.

Alphabet, la matriz principal de Google, sigue causando admiración en el mundo corporativo debido a los múltiples beneficios para sus empleados y cómo éstos reaccionan positivamente a esos estímulos con una mayor productividad y eficiencia. Personas ajenas al ámbito empresarial califican a Google como la mejor empresa del mundo para trabajar, sin embargo, ocupa el puesto número 10 de la revista Fortune.

10. American Express

American Express cuenta con más de 1700 oficinas en más de 130 países.

Es una de las principales entidades financieras del mundo. Tiene su sede principal en Nueva York y entre los servicios que ofrece se encuentran: seguros de viaje, seguros para autos y financiamiento mediante amplias líneas de crédito. Cuenta con más de 1700 oficinas en más de 130 países.

(Con información de Fortune, AFP y EFE)