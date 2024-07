Cuáles son los 4 mejores celulares Samsung baratos por todo lo que ofrecen

Aunque el hardware suele ser bueno, el valor real de los celulares Samsung está en el software personalizable y sus cinco años de actualizaciones

Cuando se trata de celulares económicos, Samsung es el rey indiscutible. Sin importar cuáles sean tus necesidades, existe un celular Samsung asequible para vos. A continuación, los cuatro mejores celulares Samsung baratos que podés comprar.

El celular Samsung Galaxy S23 FE es lo más cercano a una experiencia insignia

El Samsung Galaxy S23 FE es más que un S23 reducido, es el cuarto teléfono de la línea. Con una pantalla de 6,4 pulgadas, es más grande que el S23, pero más pequeño que el S23 Plus. Con el Snapdragon 8 Gen 1, este celular ofrece pocos compromisos con respecto al S23 para un ahorro de costos decente.

El S23 FE brinda una experiencia cercana a la de un buque insignia por significativamente menos dinero. El celular en sí es similar a la línea insignia Galaxy S23 de Samsung en el exterior, con una pantalla brillante de 6.4 pulgadas de 120 Hz y una sensación premium.

Algunos de los materiales de construcción están más en línea con los celulares Samsung baratos, como la construcción Gorilla Glass 5. Puede que este no resista tantos golpes como sus hermanos insignia, pero sigue siendo mucho más resistente que la mayoría de los dispositivos Samsung asequibles.

El Galaxy S23 FE tiene excelentes cámaras y una relación calidad-precio ganadora en general. La mayor parte de eso se debe al increíble compromiso de Samsung con las actualizaciones, aunque hay suficiente contenido aquí para hacer feliz a casi cualquiera.

Este es el celular Samsung barato más potente que podés comprar, pero no esperes que la batería dure tanto como cualquier otro de la línea de la serie A. Aun así, si podés permitirte gastar un poco más, el Samsung Galaxy S23 FE es una excelente opción de gama media alta.

Características destacadas del celular Samsung Galaxy S23 FE

Sensación premium: el Galaxy S23 FE es casi tan premium como sus hermanos insignia.

Excelentes cámaras: Un área en la que el S23 FE no hace concesiones es en las cámaras, con excelentes lentes y procesamiento.

Pantalla grande: la pantalla de 6,4 pulgadas y 120 Hz es brillante y luminosa.

Precio: $1.189.999 el modelo Dual SIM con procesador Exynos, 128 GB de almacenamiento, en color negro y 8 GB de memoria operativa (RAM) en la tienda oficial de Samsung en Mercado Libre.

El celular Samsung Galaxy A54 5G es la mejor alternativa al S23 FE

El Galaxy A54 5G cierra la brecha entre los celulares de gama media de Samsung y sus buques insignia. Tiene un diseño de primera calidad con una configuración de cámara flexible y una de las mejores opciones de software en el mercado de Android.

Si bien técnicamente existe un modelo más nuevo, el Samsung Galaxy A55 5G, no se destaca lo suficiente del Galaxy S23 FE como para que valga la pena. Para aquellos que desean la experiencia de un celular económico de gama alta, es posible que solo deseen obtener el Galaxy S23 FE, pero si buscás una alternativa, el Galaxy A54 5G es el modelo más accesible de la serie A50.

El A54 sigue siendo un buen celular, y además obtenés una garantía de cinco años de actualizaciones de seguridad, lo que significa que este celular te durará hasta 2028 y más allá si lo cuidás. El Galaxy A54 5G está equipado con un procesador Exynos 1380, adecuado para las tareas diarias, aunque un poco insuficiente en comparación con los celulares Samsung más caros.

También cuenta con 128 GB de almacenamiento, lo que es perfecto para la mayoría de los usuarios, además de la opción de aumentarlo con una simple tarjeta microSD . Este modelo también cuenta con 5G, que es una excelente manera de preparar tu dispositivo para las actualizaciones de red en tu área local.

La calidad de la cámara es bastante decente para este rango de precios, especialmente la cámara principal. La duración de la batería también es excelente, de aproximadamente un día y medio. La carga relativamente rápida de 25 W también completa el celular en solo 85 minutos.

Samsung Galaxy A54 5G.

No hay cargador incluido en la caja, por lo que tendrás que encontrar un modelo compatible si aún no tenés un cargador USB-C en casa. Además, esas velocidades de 25 W son solo para cargadores PPS con entrega de energía USB, y los modelos no compatibles están limitados a 15 W.

Tampoco hay carga inalámbrica, pero eso no es demasiado sorprendente en este rango de precios. También hay una excelente pantalla Super AMOLED con una frecuencia de actualización nítida y rápida de 120 Hz.

Características destacadas del celular Samsung Galaxy A54 5G

Cámaras versátiles: una potente cámara principal respaldada por lentes ultra anchas y macro hacen de este un paquete de cámara completo.

Hermosa pantalla: la Super AMOLED de 120 Hz es brillante, nítida y rápida en todas las situaciones.

Fantástica duración de la batería: la batería de 5000 mAh dura casi dos días y se vuelve a cargar rápidamente.

Almacenamiento sólido: 128 GB son suficientes para almacenar fotos y aplicaciones para la mayoría de las personas, y la ranura para tarjeta microSD facilita la actualización.

5G: este celular está preparado para el futuro.

Precio: $659.999 el modelo de 8 GB de RAM, 128 GB de almacenamiento y en color blanco en la tienda oficial de Ataxe Electrónica en Mercado Libre.

El celular Samsung Galaxy A25 5G ofrece una relación calidad-precio increíble

El Galaxy A25 5G se ubica justo en el medio de la serie A de Samsung, reemplazando al Galaxy A24. Ofrece una pantalla AMOLED de 6.5 pulgadas con una frecuencia de actualización de 120 Hz, un chipset Exynos 1280 de fabricación propia y un sistema de cámara triple encabezado por un sensor principal de 50 MP.

También tiene un conector para auriculares, una característica cada vez menos frecuente en los celulares Samsung. El Samsung Galaxy A25 5G ofrece una experiencia bastante impresionante, especialmente teniendo en cuenta su bajo precio.

Aunque la estructura de plástico parece algo barata y el lector de huellas dactilares puede resultar inconsistente, este celular tiene varios puntos fuertes. El chip Exynos 1280, aunque no es increíblemente rápido, ofrece un rendimiento superior al promedio para su rango de precio, y la pantalla cuenta con un panel AMOLED nítido con una frecuencia de actualización de 120 Hz. Sin embargo, no es el más brillante y puede verse descolorido en entornos al aire libre.

La configuración de la cámara es notablemente impresionante para un celular económico, con una lente principal de 50 MP, un sensor ultra ancho de 8 MP y una lente macro de 2 MP. La cámara principal funciona bien en condiciones de buena iluminación, e incluso la lente ultra ancha hace un trabajo respetable, aunque el sensor macro carece de la nitidez necesaria para capturar fotografías macro detalladas.

Otro punto fuerte es la duración de la batería; con una capacidad de 5000 mAh y carga por cable de 25 W, coincide con lo que esperarías de modelos emblemáticos como el Galaxy S24, y dura cómodamente un día de uso.

Si bien el Galaxy A25 no es adecuado para juegos o tareas que consumen mucha energía, maneja bastante bien las redes sociales, las aplicaciones básicas, la navegación por Internet y la fotografía simple. Sin embargo, los compradores potenciales deben tener en cuenta los retrasos ocasionales en la interfaz de usuario y al realizar múltiples tareas, que son comunes en este rango de precios.

Características destacadas del celular Samsung Galaxy A25 5G

Rendimiento sólido: no ganará ninguna prueba de velocidad, pero para el uso diario este celular cumple su función.

Duración de la batería: para un uso diario simple, este dispositivo puede durar aproximadamente un día.

Valor: este celular se encuentra en el punto perfecto entre los dispositivos de gama media y los verdaderamente económicos.

Precio: $460.000 el modelo Dual SIM con 128 GB de almacenamiento, en color azul y 6 GB de RAM en la tienda oficial de Azraim en Mercado Libre.

El Galaxy A03s es el celular Samsung más barato y recomendable

El Galaxy A03s de Samsung viene con un lector de huellas dactilares y una memoria RAM y un almacenamiento base actualizados en comparación con su predecesor, lo que le da un poco más de potencia. También cuenta con una duración de batería decente y un excelente soporte de software, como la mayoría de los demás celulares Samsung.

El Galaxy A03s es un celular muy básico. Sin embargo, si buscas un celular Samsung barato que pueda resistir el uso diario, es el celular más barato que se puede recomendar. Tendrás que moderar tus expectativas, pero aún es capaz de hacer el trabajo. El procesador relativamente débil ofrece una gran duración de la batería (dos días de uso moderado), aunque no hay cargador en la caja.

El celular Samsung Galaxy A03s tiene una gran relación precio-calidad.

En definitiva, lo que hace recomendable este celular es el compromiso de Samsung con las actualizaciones, que incluye la misma garantía de cinco años que sus celulares estrella, algunos de los cuales cuestan muchas veces más que este.

Aunque es probable que quieras actualizarte antes de que eso ocurra. Este celular puede ser un excelente primer «smartphone» para casi cualquier persona, y es una sólida introducción a One UI y al ecosistema Android de Samsung.

Características destacadas del celular Galaxy A03s

Asequibilidad: este es uno de los celulares Samsung más económicos que podés conseguir.

Duración de la batería: la potente batería de 5000 mAh dura dos días de uso moderado.

Longevidad: este celular recibirá cinco años de soporte, aunque probablemente tendrás que actualizarlo antes de eso.

Precio: $499.999 el modelo de 64 GB de almacenamiento, 4 GB de RAM y en color azul en la tienda oficial de Yamicell Celus en Mercado Libre.

Conclusión

Los celulares Samsung baratos se encuentran entre los mejores teléfonos móviles económicos que podés comprar, pero hay algunas cosas que debés considerar para encontrar el dispositivo adecuado para vos.

Puede resultar tentador comprar un celular basándose únicamente en el precio, pero es recomendable pensar en el valor general que representa el dispositivo. Si un celular cuesta más pero durará unos años más, es una mejor opción. Esto puede venir en forma de una mejor calidad de construcción para resistir roturas o un procesador más potente para ejecutar aplicaciones más exigentes en el futuro.

En lo que respecta a los teléfonos móviles inteligentes económicos, por lo general, deberías ignorar cualquier lente de cámara adicional. En la mayoría de los casos, el disparador principal es el único que proporciona resultados consistentes, y las cámaras macro y ultra gran angular de baja resolución se agregan como una ocurrencia de último momento. Por supuesto, si las cámaras no son importantes para vos, esto no será un problema.

El Samsung Galaxy S23 FE es un celular con un precio superior al millón de pesos.

