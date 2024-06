Cuáles son los nuevos autos de China que comenzarán a venderse en la Argentina

Pese a que las ventas están en baja, la apertura del mercado ya empezó a generar movimiento con la llegada de nuevos modelos desde el gigante asiático i

El mercado automotor, claro está, no atraviesa su mejor momento en el país. Durante el primer cuatrimestre de 2024 las ventas alcanzaron las 117.492 unidades, número un 24,4% inferior al de igual período de 2023, en el que se patentaron 155.508 autos.

Sin embargo, la reciente apertura del mercado y el horizonte que vislumbra reglas comerciales más claras (sin tanta burocracia y menos presión impositiva) provoca que muchas marcas comiencen a ver con buenos ojos a la Argentina para desembarcar con sus productos, sobre todo terminales de origen chino.

¿Qué autos chinos se venderán en Argentina?

Tal es así que para el corto plazo ya fue confirmado el arribo de algunos modelos de DFSK y Victory, en tanto que crecen los rumores acerca de la llegada de la imparable automotriz BYD, especializada en la producción de vehículos eléctricos, actualmente una de las principales amenazas de Tesla a nivel mundial.

Repasemos entonces qué modelos oriundos de China llegarán y cuáles podrían hacerlo durante los próximo meses.

DFSK, ahora venderá sus autos

La novedad más tangible de esta avanzada china tiene que ver con el arribo de la división de vehículos de pasajeros de Dongfeng Sokon Automobile (DFSK). Está compañía es conocida en nuestro país, ya que desde 2017 comercializa sus vehículos utilitarios bajo el ala del Grupo Socma, importador también de otras marcas china como Chery y JAC.

Aunque parezca llamativo, los autos serán comercializados por el Grupo Corven, empresa que actualmente en nuestro país tiene la representación de seis marcas de motos (Corven, Mondial, Kymco, Bajaj, Kawasaki y Triumph) y tres marcas de vehículos utilitarios (Foton, Zanella Trucks y Corven Buses).

La marca china desembarcará en el mercado el 5 de junio.

El primer auto de DFSK en llegar a la Argentina será el Glory 580, cuyo lanzamiento está confirmado para el próximo 5 de junio. Se trata de un SUV mediano con tres filas de asientos y capacidad para siete pasajeros, del cual todavía no se sabe su configuración mecánica para nuestro mercado, pero a modo de referencia en otros países de la región está disponible, se ofrece con un motor 1.8 aspirado de 131 CV o bien con un 1.5 turbo de 143 CV de potencia.

Por dentro, el nuevo SUV luce detalles de alta gama.

El precio y equipamiento se dará a conocer la próxima semana, pero se estima que será muy agresivo, para atacar a los pocos modelos con sietes asientos disponibles en el mercado: actualmente el Citroën C3 Aircross y próximamente el renovado Chevrolet Spin.

Llegan los utilitarios de Victory

Otra automotriz china que se anota en la Argentina es Shanxi Victory Automobile Manufacturing. Esta ignota compañía nacida en 2009 en la ciudad de Changzhi se especializa en la producción de vehículos utilitarios urbanos y acaba de firmar con acuerdo con la empresa local Ralitor para su representación en el país.

Cabe destacar que Ralitor no sólo ya comercializa en Argentina otros productos de marcas chinas (Shineray, JMC y DFM) sino que también ensambla alguno de ellos en su terminal ubicada en la ciudad de La Plata.

Victory K1 se suma al mercado local.

Precisamente uno de los objetivos es producir de manera local algunos vehículos de Victory. Pero en concreto, el primer modelo de esta firma asiática que se comercializará en el país será el Victory K1, un camión urbano para dos pasajeros, con capacidad para transportar hasta 1.055 kilos de carga.

El Victory K1 se podrá elegir en dos opciones: un motor naftero 1.3 de 86 CV de potencia y 108 Nm de par, y otro propulsor 1.5 de 104 caballos y 138 Nm de torque máximo.

BYD, el terror de muchas automotrices

El crecimiento industrial del país asiático en el mundo de los autos ha sido tal, que durante los últimos años cobraron notoriedad nuevas terminales en el plano mundial.

Una de ellas es BYD (Build Your Dreams), empresa especializada en la producción de vehículos eléctricos, actualmente una de las principales amenazas para Tesla en varios mercados. Esta compañía por el momento no confirmó su arribo a la Argentina, pero teniendo en cuenta los planes para nuestra región, no tardará mucho en hacerlo.

En Brasil, por ejemplo, tras desembolsar 3.000 millones de reales, BYD adquirió el predio donde Ford fabricó la EcoSport hasta 2021 en la ciudad de Bahía y allí comenzará a fabricar tres modelos (Dolphin, Yuan Plus y Song Plus) que saldrán a la venta en el país vecino entre fines de este año y comienzos de 2025: a excepción del Song Plus, que es un híbrido, los otros dos son 100 % eléctricos.

El crecimiento de BYD ha sido abismal en poco tiempo.

Asimismo,BYD acaba de presentar en sociedad su primera pick-up mediana. Se denomina Shark, y con una estética muy similar a la Ford F-150 debutará próximamente en varios países de Centroamérica, además de México, Chile, Uruguay y Brasil, para competir de igual a igual con las medianas más consolidadas como Toyota Hilux, Nissan Frontier y Ford Ranger, entre otras.

Lo más sorprende de la BYD Shark, además de su estética y dimensiones superiores a las de sus competidoras, es su mecánica. La versión tope de gama estará disponible con un sistema Plug In-Hybrid -híbrido enchufable-, que se servirá de un motor 1.5 turbonaftero junto con dos eléctricos que se ubicarán uno en cada eje, entregando una potencia combinada de más de 430 CV de potencia con tracción integral.

Según el fabricante, con este conjunto mecánico Shark puede acelerar de 0 a 100 km/h en 5.7 segundos y alcanzar una autonomía de 840 kilómetros (hasta 100 km en modo eléctrico).

Por último, otro dato sorprendente de BYD. Esta compañía cuenta con un barco propio para realizar el transporte de los vehículos desde su país de origen a todo el mundo. Esta semana el «Explorer 1» amarró en el Puerto de Suape (Brasil), donde descargó 5.000 autos híbridos y 100% eléctricos para el mercado brasileño. En ellos varias unidades del BYD King, un sedán mediano con el cual esta marca china pretende hacerle frente Toyota Corolla Hybrid.

¿Llegará BYD a la Argentina? Más temprano que tarde habrá novedades al respecto.