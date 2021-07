“Cuando perdí fui a darle un abrazo al más grande y mejor de la historia”, las conmovedoras palabras de Neymar a Messi

A través de sus redes sociales, Neymar le dedicó unas sentidas palmas a su amigo incondicional Lionel Messi: “Disfrutá tu título, ¡el fútbol te estaba esperando para ese momento!”

La Selección Argentina volvió a demostrar sus dotes en la cancha éste sábado en el Estadio Maracaná de Rio de Janeiro. Tras la victoria de los argentinos, el jugador brasileño Neymar demostró que su amistad con Lionel Messi es más fuerte que cualquier partido con un cariñoso gesto que captaron los camarógrafos del estadio: un abrazo que duró varios segundos.

Al terminar de jugar, las lágrimas brotaron entre los referentes de Brasil. Sin embargo, a pesar de la rivalidad entre los países latinoamericanos, el ícono brasileño dejó la rivalidad del fútbol de lado y cruzó la cancha a abrazar al capitán del equipo dirigido por Lionel Scaloni.

Pero no fue todo. Neymar volvió a demoras su amor por “La Pulga” a través de sus redes sociales, donde compartió unas sentidas palabras hacia el jugador y todos sus fanáticos. “Perder me lastima, me duele. Es algo con lo que todavía no aprendí a convivir. Ayer cuando perdí fui a darle un abrazo al más grande y mejor de la historia que vi jugar“, comenzó reconociendo el paulista.

“Mi amigo y hermano Messi. Estaba triste y le dije ‘fdp me ganaste’. Estoy muy triste por haber perdido. ¡Pero este chico es increíble! Tengo un gran respeto por lo que hizo por el fútbol y principalmente por mí. ¡Odio perder! Pero disfrutá tu título, ¡el fútbol te estaba esperando para ese momento! FELICIDADES HERMANO HDP“, concluyó con humor.

Cabe recordar, que estas dos estrellas del fútbol latinoamericano se conocieron después de la llegada del ex Santos al FC Barcelona. Desde aquel 26 de mayo del 2013 en el que Ney fue presentado oficialmente como futbolista culé, el trato fue de menos a más. Hoy su amistas es más fuerte que nunca.