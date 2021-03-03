Cuánto costará el colectivo en Salta

La AMT dio a conocer el cuadro tarifario para todos los corredores urbanos, troncales y transversales del Área Metropolitana.
La AMT dio a conocer el cuadro tarifario para todos los corredores urbanos, troncales y transversales del Área Metropolitana. El alza se va a aplicar a partir del martes 9 de marzo. El boleto común que hoy está a 25 pesos, pasaría a costar 32 pesos y el viaje desde o hacia Chicoana costará $76.89.
|CUADRO TARIFARIO PARA TODOS LOS CORREDORES URBANOS, TRONCALES Y TRANSVERSALES DEL AREA METROPOLITANA DE SALTA – RESOLUCION AMT Nº
|Entrada en Vigencia :
|BOLETO COMUN
|32,00
|ABONO SOCIAL
|19,33
|CUADRO DE TARIFAS AREA METROPOLITANA DE SALTA
|CORREDOR 2
|SERVICIOS A ROSARIO DE LERMA
|SECC
|B. COMUN
|ABONO SOCIAL
|SALTA
|CERRILLOS
|I
|32,00
|19,33
|SAN MARTIN, CARMEN, PERCHEL
|II
|45,12
|27,25
|PASO NIVEL
|III
|51,57
|31,14
|ROSARIO DE LERMA
|IV
|57,55
|34,76
|PASO NIVEL, CARMEN, PERCHEL
|ROSARIO DE LERMA
|A
|32,00
|19,33
|ACEQUIAS, Bº HUERTO, LAS BLANCAS
|ROSARIO DE LERMA
|I
|32,00
|19,33
|CERRILLOS
|ROSARIO DE LERMA
|B
|32,23
|19,47
|ACEQUIAS, Bº HUERTO, LAS BLANCAS
|SALTA
|B
|32,23
|19,47
|SERVICIOS A ROSARIO DE LERMA DIRECTO
|TARIFA ESPECIAL
|ABONO SOCIAL
|SALTA
|R.LERMA
|70,91
|42,83
|CORREDOR 4
|SERVICIO ATOCHA
|B. COMUN
|ABONO SOCIAL
|SALTA
|YERBA BUENA
|32,00
|19,33
|ATOCHA
|EL CEIBAL
|LA CIENEGA
|RESOLUCION AMT N°: 102/21
|CUADRO TARIFARIO PARA TODOS LOS CORREDORES URBANOS, TRONCALES Y TRANSVERSALES DEL AREA METROPOLITANA DE SALTA – RESOLUCION AMT Nº
|Entrada en Vigencia :
|CORREDOR 5
|SERVICIOS A CHICOANA
|SECC
|B. COMUN
|ABONO SOCIAL
|SALTA
|CERRILLOS
|I
|32,00
|19,33
|LA MERCED
|II
|45,12
|27,25
|EL CARRIL
|III
|64,00
|38,66
|CHICOANA
|IV
|76,89
|46,44
|LOCAL
|A
|32,00
|19,33
|2 LOCALIDADES
|B
|38,68
|23,40
|3 LOCALIDADES
|C
|58,01
|35,05
|CORREDOR 6
|SERVICIOS LA CALDERA
|SECC
|B. COMUN
|ABONO SOCIAL
|SALTA
|VAQUEROS
|I
|32,00
|19,33
|SALTA
|LA CALDERILLA
|II
|32,00
|19,33
|LA CALDERILLA
|VAQUEROS
|II
|32,00
|19,33
|LA CALDERILLA
|LA CALDERA
|II
|32,00
|19,33
|LA CALDERA
|VAQUEROS
|III
|38,68
|23,40
|SALTA
|LA CALDERA
|IV
|51,11
|30,87
|LOCAL
|A
|32,00
|19,33
|RESOLUCION AMT N°: 102/21
|CUADRO TARIFARIO PARA TODOS LOS CORREDORES URBANOS, TRONCALES Y TRANSVERSALES DEL AREA METROPOLITANA DE SALTA – RESOLUCION AMT Nº
|Entrada en Vigencia :
|SERVICIOS QUIJANO
|SECC
|B. COMUN
|ABONO SOCIAL
|SALTA
|SAN LUIS
|I
|32,00
|19,33
|QUIJANO
|LA SILLETA
|I
|32,00
|19,33
|SAN LUIS
|QUIJANO
|II
|38,68
|23,36
|LA SILLETA
|SALTA
|II
|38,68
|23,36
|SALTA
|QUIJANO
|III
|51,57
|31,14
|LOCAL
|A
|32,00
|19,33
|SERVICIOS QUIJANO POR EL ENCON
|SECC
|B. COMUN
|ABONO SOCIAL
|QUIJANO
|LA SILLETA
|I
|32,00
|19,33
|LA SILLETA
|SALTA
|II
|38,68
|23,36
|SALTA
|QUIJANO
|III
|51,57
|31,14
|LOCAL
|A
|32,00
|19,33
|SERVICIOS QUIJANO POR COLON
|SECC
|B. COMUN
|ABONO SOCIAL
|ROSARIO DE LERMA
|QUIJANO
|I
|32,00
|19,33
|CERRILLOS
|SALTA
|B
|32,00
|19,33
|CERRILLOS
|QUIJANO
|II
|38,68
|23,36
|SALTA
|QUIJANO
|III
|51,57
|31,14
|LOCAL
|A
|32,00
|19,33
|RESOLUCION AMT N°: 102/21
|CUADRO TARIFARIO PARA TODOS LOS CORREDORES URBANOS, TRONCALES Y TRANSVERSALES DEL AREA METROPOLITANA DE SALTA – RESOLUCION AMT Nº
|Entrada en Vigencia :
|CORREDOR 7
|SERVICIOS SAN AGUSTIN RUTA 26
|SECC
|B. COMUN
|ABONO SOCIAL
|SALTA
|STA. ELENA
|I
|32,00
|19,33
|LOS PINOS
|II
|38,68
|23,36
|SAN AGUSTIN
|III
|51,57
|31,14
|LA MERCED
|IV
|64,00
|38,66
|LOCAL
|A
|32,00
|19,33
|LOCALIDADES 2
|B
|38,68
|23,40
|LOCALIDADES 3
|C
|58,01
|35,05
|SERVICIOS SAN AGUSTIN RUTA 68
|SECC
|B. COMUN
|ABONO SOCIAL
|SALTA
|CERRILLOS
|I
|32,00
|19,33
|LA MERCED
|II
|45,12
|27,25
|SAN AGUSTIN
|III
|58,01
|35,05
|SUMALAO
|IV
|83,34
|50,34
|LOCAL
|A
|32,00
|19,33
|LOCALIDADES 2
|B
|38,68
|23,36
|LOCALIDADES 3
|C
|58,01
|35,05
|SERVICIOS SAN AGUSTIN RUTA 21
|SECC
|B. COMUN
|ABONO SOCIAL
|SALTA
|LAS PALMAS
|I
|32,00
|19,33
|LOS PINOS
|II
|38,68
|27,25
|SAN AGUSTIN
|III
|51,57
|31,14
|LA MERCED
|IV
|58,01
|35,05
|LOCAL
|A
|32,00
|19,33
|LOCALIDADES 2
|B
|38,68
|23,40
|LOCALIDADES 3
|C
|58,01
|35,05
|SERVICIOS SAN LORENZO
|B. COMUN
|ABONO SOCIAL
|SALTA
|SAN LORENZO
|32,00
|19,33