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miércoles, marzo 3
Cuánto costará el colectivo en Salta
Economía

Cuánto costará el colectivo en Salta

Prensa
3 marzo, 2021
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La AMT dio a conocer el cuadro tarifario para todos los corredores urbanos, troncales y transversales del Área Metropolitana. 

Conocé cuánto costará el colectivo en Salta

La AMT dio a conocer el cuadro tarifario para todos los corredores urbanos, troncales y transversales del Área Metropolitana. El alza se va a aplicar a partir del martes 9 de marzo. El boleto común que hoy está a 25 pesos, pasaría a costar 32 pesos y el viaje desde o hacia Chicoana costará $76.89.

CUADRO TARIFARIO PARA TODOS LOS CORREDORES URBANOS, TRONCALES Y TRANSVERSALES DEL AREA METROPOLITANA DE SALTA – RESOLUCION AMT Nº
Entrada en Vigencia :
         
BOLETO COMUN  32,00
ABONO SOCIAL 19,33
         
         
CUADRO DE TARIFAS AREA METROPOLITANA DE SALTA
         
CORREDOR 2
         
SERVICIOS A ROSARIO DE LERMA
    SECC B. COMUN ABONO SOCIAL
SALTA CERRILLOS I 32,00 19,33
SAN MARTIN, CARMEN, PERCHEL II 45,12 27,25
PASO NIVEL III 51,57 31,14
ROSARIO DE LERMA IV 57,55 34,76
PASO NIVEL, CARMEN, PERCHEL ROSARIO DE LERMA A 32,00 19,33
ACEQUIAS, Bº HUERTO, LAS BLANCAS ROSARIO DE LERMA I 32,00 19,33
CERRILLOS ROSARIO DE LERMA B 32,23 19,47
ACEQUIAS, Bº HUERTO, LAS BLANCAS SALTA B 32,23 19,47
         
SERVICIOS A ROSARIO DE LERMA DIRECTO
    TARIFA ESPECIAL ABONO SOCIAL
SALTA R.LERMA 70,91 42,83
         
CORREDOR 4
         
SERVICIO ATOCHA
      B. COMUN ABONO SOCIAL
SALTA YERBA BUENA 32,00 19,33
ATOCHA
EL CEIBAL
LA CIENEGA
     
         
     
RESOLUCION AMT N°: 102/21     
     
CUADRO TARIFARIO PARA TODOS LOS CORREDORES URBANOS, TRONCALES Y TRANSVERSALES DEL AREA METROPOLITANA DE SALTA – RESOLUCION AMT Nº
Entrada en Vigencia :
         
CORREDOR 5
         
SERVICIOS A CHICOANA
    SECC B. COMUN ABONO SOCIAL
SALTA CERRILLOS I 32,00 19,33
LA MERCED II 45,12 27,25
EL CARRIL III 64,00 38,66
CHICOANA IV 76,89 46,44
  LOCAL A 32,00 19,33
  2 LOCALIDADES B 38,68 23,40
  3 LOCALIDADES C 58,01 35,05
         
CORREDOR 6
         
SERVICIOS LA CALDERA
    SECC B. COMUN ABONO SOCIAL
SALTA VAQUEROS I 32,00 19,33
SALTA  LA CALDERILLA II 32,00 19,33
LA CALDERILLA VAQUEROS II 32,00 19,33
LA CALDERILLA LA CALDERA II 32,00 19,33
LA CALDERA VAQUEROS III 38,68 23,40
SALTA LA CALDERA IV 51,11 30,87
LOCAL A 32,00 19,33
     
         
     
RESOLUCION AMT N°: 102/21     
     
CUADRO TARIFARIO PARA TODOS LOS CORREDORES URBANOS, TRONCALES Y TRANSVERSALES DEL AREA METROPOLITANA DE SALTA – RESOLUCION AMT Nº
Entrada en Vigencia :
         
SERVICIOS QUIJANO
    SECC B. COMUN ABONO SOCIAL
SALTA SAN LUIS I 32,00 19,33
QUIJANO  LA SILLETA I 32,00 19,33
SAN LUIS QUIJANO II 38,68 23,36
LA SILLETA SALTA II 38,68 23,36
SALTA QUIJANO III 51,57 31,14
LOCAL A 32,00 19,33
         
SERVICIOS QUIJANO POR EL ENCON
    SECC B. COMUN ABONO SOCIAL
QUIJANO  LA SILLETA I 32,00 19,33
LA SILLETA SALTA II 38,68 23,36
SALTA QUIJANO III 51,57 31,14
LOCAL  A 32,00 19,33
         
SERVICIOS QUIJANO POR COLON
    SECC B. COMUN ABONO SOCIAL
ROSARIO DE LERMA QUIJANO I 32,00 19,33
CERRILLOS  SALTA B 32,00 19,33
CERRILLOS  QUIJANO II 38,68 23,36
SALTA QUIJANO III 51,57 31,14
LOCAL A 32,00 19,33
         
         
     
RESOLUCION AMT N°: 102/21     
     
CUADRO TARIFARIO PARA TODOS LOS CORREDORES URBANOS, TRONCALES Y TRANSVERSALES DEL AREA METROPOLITANA DE SALTA – RESOLUCION AMT Nº
Entrada en Vigencia :
         
CORREDOR 7
         
SERVICIOS SAN AGUSTIN RUTA 26
    SECC B. COMUN ABONO SOCIAL
SALTA STA. ELENA I 32,00 19,33
LOS PINOS II 38,68 23,36
SAN AGUSTIN III 51,57 31,14
LA MERCED IV 64,00 38,66
  LOCAL A 32,00 19,33
  LOCALIDADES 2 B 38,68 23,40
  LOCALIDADES 3 C 58,01 35,05
         
  SERVICIOS SAN AGUSTIN RUTA 68
    SECC B. COMUN ABONO SOCIAL
SALTA CERRILLOS I 32,00 19,33
LA MERCED II 45,12 27,25
SAN AGUSTIN III 58,01 35,05
SUMALAO IV 83,34 50,34
  LOCAL A 32,00 19,33
  LOCALIDADES 2 B 38,68 23,36
  LOCALIDADES 3 C 58,01 35,05
         
SERVICIOS SAN AGUSTIN RUTA 21
    SECC B. COMUN ABONO SOCIAL
SALTA LAS PALMAS I 32,00 19,33
LOS PINOS II 38,68 27,25
SAN AGUSTIN III 51,57 31,14
LA MERCED IV 58,01 35,05
  LOCAL A 32,00 19,33
  LOCALIDADES 2 B 38,68 23,40
  LOCALIDADES 3 C 58,01 35,05
         
SERVICIOS SAN LORENZO
      B. COMUN ABONO SOCIAL
SALTA  SAN LORENZO 32,00 19,33
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