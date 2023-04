¿Cuánto dinero puedo tener en Mercado Pago sin declarar 2023?

La billetera virtual Mercado Pago es una de las más utilizadas por los argentinos, especialmente por los emprendedores y pequeños negocios

Mercado Libre, a través de su billetera Mercado Pago, ha logrado que muchas personas tengan acceso al sistema financiero y acceso a ciertas prestaciones como poder cobrar con cualquier medio de pago la venta de sus productos. Teniendo en cuenta que muchas de las personas que utilizan esta plataforma son pequeños emprendedores es muy probable que se pregunten a partir de qué monto deben declarar sus operaciones.

¿Cuánto es el máximo de dinero que puedo ingresar en mercado pago?

Como tal no existe un monto máximo de dinero que se puede ingresar en Mercado Pago de forma mensual, ya que todo dependerá de la situación particular de cada usuario.

En el caso de no tener ingresos consistentes o ser un trabajador «en negro o informal» el monto máximo que se puede ingresar (incluyendo transferencias, pagos, cobros, entre otros) es de $90.000.

Sin embargo, si tenemos en cuenta los ingresos de dinero diarios, el mínimo (para operaciones en efectivo) es de $500 y el máximo se eleva a $250.000.

Sin embargo, si dicho ingreso no se condice con tu situación, es probable que Mercado Libre te solicite justificar el origen de los fondos, ya que es un requisito establecido por la UIF para prevenir delitos como lavado de activos, evasión fiscal y financiación del terrorismo.

¿Cómo evitar impuestos en Mercado Pago?

Es muy común que las personas confundan impuestos con retenciones, por lo que es importante aclarar la diferencia.

En el primer caso son tributos establecidos por el fisco, nacional o provincial, el cual se debe abonar de forma obligatoria y no tiene una contraprestación asociada de forma directa.

Por otra parte, las retenciones son pagos a cuenta de estos impuestos, por los que el fisco, a través de sus agentes recaudadores (como bancos y entidades financieras) cobra parte de estos tributos y luego el contribuyente los deduce del impuesto.

Las retenciones son pagos a cuenta de un tributo

El problema suele darse cuando los contribuyentes no están correctamente inscriptos en dichos tributos, o directamente no lo están, por lo que las retenciones comienzan a ser cada vez más grandes, llegando a superar por mucho al impuesto original.

Además, dichos cobros no «eliminan» la obligación inicial, por lo que el cobro de estas percepciones no quita la posibilidad de que el fisco te multe por no estar correctamente inscripto. En este sentido, para evitar o disminuir las percepciones cobradas por Mercado Pago deberás inscribirte en los tributos correspondientes o adherirte al monotributo (IVA y Ganancias) como también a Ingresos Brutos.

En este último caso lo habitual es adherirse al Convenio Multilateral, ya que este permite facturar a todas las provincias del país.

¿Qué impuestos se pagan por usar Mercado Pago?

Actualmente no hay impuestos que se deban pagar por usar Mercado Pago, siempre y cuando se realicen compras o gastos con la plataforma. En el caso de la acreditación de fondos, las ventas, entre otras operaciones, están alcanzadas por algunos tributos.

Dentro de los tributos más populares que se deben abonar en Mercado Pago son el Impuesto a las Ganancias, Ingresos Brutos e IVA.

¿Cuánto dinero se puede transferir sin declarar por Mercado Pago?

Actualmente, el dinero que se puede transferir sin declarar por Mercado Pago es relativamente bajo, concretamente $90.000 mensuales.

Si bien existen casos de personas que transfieren montos por encima de esta cifra y no les piden justificativos, cabe recalcar que por encima de dicho monto ya se comienza a correr el «riesgo» de que se deba declarar la procedencia de dicho dinero.

Superando los $90.000 mensuales, las entidades financieras pueden solicitar justificar el origen de los fondos

Además, dichos monto corresponde a la totalidad de operaciones efectuadas en el mes calendario por persona. Es decir, incluye el dinero depositado, transferencias recibidas, entre otras. Además, se suele incluir los saldos en depósitos a plazo fijo, como también saldos en cuentas y otro tipo de inversiones, es decir, para el cálculo no solo se incluye el dinero en Mercado Pago, sino en cualquier entidad financiera.

Por ejemplo, si en Mercado Pago se realizaron transferencias por $60.000 y en un banco realizaste transferencias por $50.000, ambos montos se suman, por lo que las operaciones de ese mes fueron de $110.000, superando el monto de los $90.000 mensuales permitidos.

En el caso de que la app considere necesario solicitar una justificación de fondos, lo hará vía email, o te dará un aviso a través de la aplicación, te solicitará la documentación respaldatoria que justifique dichos movimientos.

Los documentos más comunes son facturación de los últimos 6 meses, recibo de sueldo, recibo de haberes jubilatorios, certificado de ingresos emitido por un contador público, entre otros. Cabe recalcar que las ventas por si solas, es decir, sin su factura correspondiente no suelen ser un justificativo «valido».

En el supuesto de que no puedas justificar total o parcialmente el dinero, es muy probable que elaboren un ROS (Reporte de Operación Sospechosa), notificando a la UIF (Unidad de Información financiera).

En el caso de no poder justificar el origen de los fondos, las entidades financieras suelen enviar un ROS a la UIF

Posteriormente, el accionar de este ente es muy variable, ya que depende de la «gravedad» del asunto como también de otros aspectos propios del contribuyente. Por ejemplo, monto, periodicidad de las transacciones, etc.

Es importante tener en cuenta que dicho accionar corresponde al cumplimiento de las medidas dispuestas por AFIP, BCRA y UIF, por lo que los parámetros suelen ser similares tanto en aplicaciones como Mercado Pago como en el sistema financiero tradicional.