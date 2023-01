¿Cuánto sale un pasaje a España y cuál es la fecha más barata para viajar?

España es uno de los países favoritos de los argentinos, siendo su capital, Madrid, uno de los destinos más buscados en Google desde Argentina

El reciente aumento impositivo sobre los pasajes de avión, como la suba del tipo de cambio «turista», ha despertado malestar en aquellos ciudadanos argentinos que deciden vacacionar en el exterior como es el caso de Río de Janeiro o Madrid. En este sentido, muchas personas se preguntan cuánto sale un pasaje a España.

¿Cuánto sale un pasaje de Argentina a España en pesos?

El precio de un pasaje de Argentina a España en pesos depende de muchas variables. Entre ellas se encuentran la aerolínea escogida, si se trata de un vuelo con escalas o vuelo directo, el tipo de paquete escogido, etc.

Por ejemplo, un pasaje a Madrid para una persona en Aerolíneas Argentinas en el mes de febrero (clase económica y en las fechas más baratas) tiene un precio final de $529.740.

En el caso de ir en clase «business» el precio se eleva considerablemente, teniendo un precio final de $1.274.553 (aplicando las mismas fechas y criterios).

Por otra parte, en la popular página «Despegar.com», el precio baja considerablemente, ubicándose entre los $370.000 y los $450.000 por personas. Sin embargo, se trata de vuelos con escala, por lo que, en muchos casos, se deberá esperar algunas horas en otros países para luego subir al mismo avión, y, en algunos casos, a un avión distinto.

Los vuelos con escala son más económicos

Por otro lado, cabe recordar que el 12 de enero aumentó el valor de la tasa de aviación, incrementando el precio de los pasajes aéreos. Dicha tasa se abonará como contraprestación por el servicio prestado por la Policía de Seguridad Aeroportuaria y su precio es de u$s 1,40 para vuelos internacionales.

Si bien la tasa es considerablemente baja, en comparación al precio que se abona por el pasaje aéreo, se suma a la enorme cantidad de impuestos y tasas que se abonan en la actualidad por un pasaje de avión. En el caso de los vuelos al exterior se deben abonar el Impuesto a la Dirección Nacional de Turismo (7%), tasa de Aeropuertos Argentina 2000 (u$s 57), tasa de migraciones (u$s 10), tasa de seguridad (u$s 8) y la ya mencionada nueva tasa aeroportuaria (u$s 1,4).

Por otra parte, se debe sumar los impuestos propios a los gastos en moneda extranjera como el Impuesto PAIS (30%), la percepción del Impuesto a las ganancias (45%) y la percepción del Impuesto a los Bienes Personales (25%). Sin embargo, al considerarse un tipo «ficticio» al «dólar oficial», muchas personas desestiman estos impuestos, ya que, el valor en conjunto cotiza muy cerca del tipo de cambio «MEP», considerados por muchos el valor «real» del dólar.

¿Cuánto cuesta un boleto para viajar a España?

Como mencionamos a lo largo de la presente nota, el valor de un boleto para viajar a España depende de varios factores como la compañía escogida, si el vuelo es directo (más costoso) o tiene varias escalas (más económico), el tipo de paquete escogido, entre otros.

Un vuelo directo Madrid en el mes de febrero tiene un costo de $529.740 en el caso de Aerolíneas Argentinas en clase económica, mientras que el mismo vuelo, pero en clase «business» asciende a $1.274.553 aproximadamente.

Los vuelos en primera clase son muchísimo más caros que en «clase turista»

En el caso de Despegar.com, los vuelos con escalas para el mes de febrero oscilan entre los $370.00 y los $450.00 aproximadamente.

¿Cuál es la fecha más barata para viajar a España?

Las fechas más baratas para viajar a España suele ser en la época de primavera en dicho país, es decir, marzo, abril y mayo, mientras que en otoño también suelen darse buenos precios (septiembre, octubre y noviembre).

Sin embargo, si se desea buscar la fecha más barata para viajar a España, simplemente a la hora de buscar el vuelo se debe aclarar que se tiene flexibilidad con respecto a las fechas y el buscador arrojará aquellas fechas en las que es más económico viajar.

Por ejemplo, en el caso de Despegar.com, el mes de octubre del 2023 tiene el precio más bajo, con un precio que arranca en $352.849, aproximadamente. De esta forma, si tenés algunas flexibilidades como ir en vuelo con escalas, como también hacer tu viaje en el mes de octubre, el precio se reduce drásticamente.