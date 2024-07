Cuántos dólares te paga YouTube cada 1.000 visualizaciones que tenga un video

Aunque la cantidad de suscriptores ayuda y es una barrera de entrada a superar, no es la clave para calcular cuánto pagará la plataforma a los youtubers hs

Convertirse en youtuber y vivir de la creación de contenidoes el sueño de muchos. Pero, ¿cuánto se gana realmente en esta plataforma? ¿Es posible alcanzar un salario promedio en Argentina solo con las reproducciones de tus videos? La realidad es que responder, no es sencillo porque existen múltiples variantes y requisitos que definen el monto a pagar.

Sin embargo, si el plan es monetizar los contenidos, YouTube es la plataforma adecuada si se tiene en cuenta que las redes sociales no pagan.

Para monetizar el canal, primero hay que lograr que YouTube acepte al youtuber como partner y lo incluya en el Programa de Socios YouTube (YPP). La plataforma aprueba o no su ingreso, luego de evaluar el canal y revisar que los contenidos cumplan con la política y lineamientos de la empresa. En caso de ser rechazado, informan qué aspectos hay que mejorar e invitan a volver a intentarlo.

Actualmente, YouTube gana dinero de dos fuentes. Por un lado, por los anuncios publicitarios que las empresas contratan para que aparezcan antes, durante o después de cada video. También gana dinero por el abono de los que contratan YouTube Premium para que justamente puedan acceder a los contenidos sin las interrupciones de publicidad; entre otros beneficios. Por lo tanto, cuando un generador de contenidos ingresa a YPP, también ganan un porcentaje de dinero por las publicidades y cuando los suscriptores de YouTube Premium miran su contenido en la página de reproducción (YouTube, YouTube Music y YouTube Kids).

Para que el creador de contenido aplique y pueda ser parte del YPP, además de cumplir con las políticas y lineamientos de la empresa, debe tener 1000 suscriptores y, anualmente 4.000 horas de reproducciones en videos de formato largo o, 10 millones de vistas de Shorts en los últimos 90 días, es decir videos cortos.

Alcanzados estos dos requisitos, el youtuber podrá empezar a ganar plata. Según explica Marian, la creadora de contenidos del canal Viajá con Marian, cuánto pagan los anunciantes y, por lo tanto, YouTube, depende de dónde esté la audiencia. Si la audiencia es de habla inglesa, los anunciantes y, en consecuencia, la plataforma, suele pagar más dinero que si la audiencia está en Latinoamérica. «Si yo me mudo a Estados Unidos, voy a seguir ganando exactamente lo mismo, porque mi audiencia no cambió», remarca.

Cómo paga YouTube a los youtubers

YouTube monetiza los videos a través de anuncios. Cuando un usuario ve un anuncio en un video, el youtuber recibe una pequeña porción del dinero que paga el anunciante. Esta cantidad se calcula sobre la base del Costo Por Mil (CPM), que es el precio que se paga por cada 1.000 visualizaciones de un anuncio.

Según un informe publicado por Tienda Nube y que cita a web SocialBlade como fuente, actualmente YouTube paga entre u$s0,5 y u$s4,5 por cada CPM visitas a los creadores de contenidos en Estados Unidos. En América Latina, la plataforma paga entre u$s0,25 a u$s4,5 cada 1.000 visualizaciones.

En Argentina, YouTube paga u$s0,77 por las 1000 visualizaciones. La plataforma se queda con el 45% de los ingresos de costo por cada 1.000 vistas (CPM) como comisión y les otorga a los creadores de contenido un 55% de los ingresos.

Ahora bien, determinar cuánto gana un youtuber en Argentina depende de las visualizaciones, pero también del formato de videos disponibles en el canal, la época del año, la ubicación de los suscriptores y el país donde reside el youtuber por lo que tenga que pagar de impuestos por prestar este tipo de servicios.

Entonces decir cuánto paga la plataforma es absolutamente relativo por las variables que intervienen generando una brecha no solo entre la dedicación de los youtubers (no es lo mismo el que genera contenidos diarios a quien los hace semanalmente, como no es lo mismo el que hace un contenido corto diario al que hace uno largo semanalmente) sino que también los montos pueden cambiar mes a mes teniendo en cuenta que los usuarios pueden omitir los anuncios o verlos e interrumpirlos. Pancho Bazán, que tiene un canal de tecnología, entre octubre de 2023 y febrero de este año cobró en promedio unos u$s120, pero un mes alcanzó un máximo de 240 dólares.

Por lo tanto, considerando que salario promedio en Argentina de abril, el último informado por el RIPTE que es de $819.501,72 (unos u$s877 dólar oficial). Para ganar esta cantidad solo teniendo en cuenta las reproducciones de los videos, un youtuber necesita alcanzar las 1.138.961 visualizaciones.

Para traducir la información con un caso real como es el de Viajá con Marian, veamos los datos que compartió online su creadora. Luego de dos años de trabajo, la youtuber logró alcanzar los 10.000 usuarios y las 4.000 horas de visualización, por lo que en agosto de 2023 fue aceptada por la plataforma al programa YPP y empezar a monetizar su canal de turismo.

A seis meses de tener monetizado el canal Marian y con solo 4000 suscriptores, ganó u$s407,73 con 214.338 visualizaciones y 13.400 horas de visualización. Su canal, aclara, es chico comparado con otros generadores de contenido con el misionero Alejo Igoa quien actualmente ocupa el podio con 43 millones de suscriptores.

Herramientas para ganar más plata

Una manera es a través de las membresías que permiten que los usuarios se unan al canal del youtuber mediante un abono mensual para acceder a beneficios o contenidos exclusivos. La plataforma recomienda establecer al menos tres opciones de precios con paquetes que vayan de 1 a 5 beneficios cada uno.

Otra manera es vendiendo a través de la función Shopping. Así, los creadores pueden conectar sus tiendas a YouTube para mostrar y venderle a su audiencia sus productos o de otras marcas.

Pero además, una audiencia agradecida y fidelizada por los contenidos de valor que el youtuber les brinda también puede abonar por usar las funciones Super gracias, Super chats y Super calcomanías; si es que el youtuber las activó previamente.

Los Súper chats y las Súper calcomanías son formas en que los seguidores pueden comunicarse con los creadores durante las transmisiones en vivo y los estrenos. Los fans pueden comprar Súper chats para destacar sus mensajes en el chat en vivo o Súper calcomanías para recibir una imagen animada que aparezca en el chat en vivo.

Las Súper gracias permiten que los creadores obtengan ingresos de los usuarios que quieren demostrarles su agradecimiento por los videos. Los fans pueden comprar una animación que solo se mostrará una vez y publicar un comentario destacado, colorido y personalizable en la sección de comentarios del video. La colaboración va de los $20 a los $5000 y, como se considera una colaboración, cada usuario puede hacer el aporte que considere de acuerdo con el contenido entre esos valores.

Para aplicar a estos beneficios (salvo Shopping que tiene otros requerimientos) los canales deben tener al menos500 suscriptores, 4 cargas públicas en los últimos 90 díasy por último3.000 horas de reproducción de videos de formato largo en el año o 3 millones de vistas de videos Shorts en los últimos 90 días.Por supuesto, hay que ser también mayor de 18 años.

Para vender a través de la función Shopping hay que tener al menos 10.000 suscriptores y cumplir al menos una de las siguientes opciones: 4.000 horas de reproducción públicas en videos de formato largo en los últimos 365 días o 10 millones de vistas de Shorts públicas en los últimos 90 días,

Consejos para aumentar ingresos como youtuber

Elegir un nicho específico y crear contenido de alta calidad que sea relevante para la audiencia

para la audiencia Promocionar el canal en las redes sociales y otras plataformas.

el canal en las redes sociales y otras plataformas. Publicar con regularidad para mantener a tu audiencia comprometida

para mantener a tu audiencia comprometida Interactuar con los seguidores y responder a sus comentarios.

con los seguidores y responder a sus comentarios. Analizar las estadísticas para ver qué tipo de contenido funciona mejor y optimizar la estrategia en consecuencia.

para ver qué tipo de contenido funciona mejor y optimizar la estrategia en consecuencia. Investigar otras formas de monetizar tu canal, como colaboraciones con marcas, membresías del canal y venta de merchandising

Si bien es posible vivir de la creación de contenido y ganar el equivalente a un salario promedio, ser un youtuber exitoso requiere mucho tiempo de trabajo duro, perceverancia y paciencia.