Cuántos dólares tienen los argentinos guardados fuera del banco

Los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos, fueron presentados en el último informe “Balanza de pagos, posición de inversión internacional y deuda externa”, correspondiente al cuarto trimestre de 2020, A pesar de las trabas cambiarias impuestas en la Argentina para acceder libremente a la compra de dólares, el acceso a la divisa extranjera no se vio totalmente limitado para los argentinos residentes que al cierre del 2020 contabilizaron alrededor de, guardados en cajas de seguridad, fuera del país, en el colchón o en bancos.

El dato fue presentado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos en el último informe “Balanza de pagos, posición de inversión internacional y deuda externa”, correspondiente al cuarto trimestre de 2020. El mismo incluye depósitos en cuentas del exterior y fondos atesorados en cajas de seguridad o en “el colchón”. Con respecto al trimestre anterior, la suma se incrementó en US$3.057 millones (1,2%).

El stock de ahorros fuera del sistema, estimado por el organismo estadístico en la categoría “Otras inversiones” de la posición de inversión internacional, sextuplica al volumen de reservas brutas que tenía el Banco Central a final de 2020 (US$39.387). Sólo USD 7 de cada USD 100 están depositados en bancos, el resto está “fugado” fuera del sistema Este dato refleja la desconfianza de los argentinos en el peso como refugio de valor y en el sistema financiero como un lugar para resguardar los ahorros. La constante compra de dólares se ve a diario y el tener plata fuera del sistema financiero local impide, por un lado, su desarrollo, porque sin ahorros no hay sistema de préstamos. Y se debilita la posición del Banco Central”, explica a La Nación Matías Rajnerman, economista jefe de la consultora Ecolatina.

Según el INDEC, subió a US$40.709 millones el total de fondos que los argentinos tienen en “inversión directa” en el exterior. Este apartado, que incluye propiedades, inmuebles, autos u otro tipo de activos o bienes físicos, se incrementó en US$295 millones (0,07%) en el último trimestre.

“El corralito y el Plan bonex no son buenos antecedentes para que el argentino deje la plata en un banco y, cuando hay algún ruido, los argentinos corremos a sacarlos del banco”, dijo Juan Ignacio Paolicchi de Empiria.

“El resultado es que argentina es uno de los países de la región con menos crédito en relación al producto de la región. Por debajo del 15% del PIB, un nivel muy bajo. Porque si vos no tenés crédito no tenés inversión, si no tenés inversión no te podés desarrollar y si no te podés desarrollar la pobreza nunca va a bajar. Entonces es fundamental que los ahorros, en dólares o en pesos, estén en el país para que el sector público y el sector privado se puedan financiar en el país”, explica la misma fuente según consigna Infobae.

Por su parte, Martín Polo de Cohen afirmó: “Esto lo que te quita es potencial de crecimiento. Si vos tenés más depósitos vas a tener más préstamos. Lo que pierde Argentina es financiamiento, bancos con mayor intermediación financiera y más endeudamiento local del Tesoro. Porque mucho se critica el endeudamiento externo, pero parte de eso ocurre porque no tenés financiamiento interno. Eso obliga al sector público a endeudarse con el exterior o con el Banco Central, y al sector privado directamente lo obliga a no endeudarse y crecer poco”.