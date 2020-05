Cuatro datos para entender por qué Gildo Insfrán y Formosa no son un ejemplo a seguir

El actual gobernador lleva más de 25 años como gobernador y 33 si se cuentan sus dos mandatos como vicegobernador de la provincia, que se encuentra hundida en la pobreza y sin actividad privada

La visita del presidente Alberto Fernández a la provincia de Formosa se dio en el marco de la pandemia, que no afectó por el momento al feudo gobernado por Gildo Insfrán desde hace 25 años.

En ese marco, el jefe de Estado y el gobernador recorrieron el Estadio Cincuentenario ambientado como hospital de campaña para la atención e internación de pacientes leves de coronavirus.

Tras finalizar la recorrida, el presidente brindó un discurso que dedicó casi exclusivamente a llenar de elogios a Insfrán, quien está al frente de la provincia desde 1995, pero que ya venía desempeñándose como vicegobernador desde 1987. “Uno quiere a las tierras por diferentes motivos, porque nació, porque vivió… Yo debo confesarles que quiero a Formosa por Gildo, quiero serles muy honesto. Conozco a Gildo hace muchos años”, comenzó elogiando Alberto Fernández.

“Gildo siempre que pide, pide para Formosa; siempre que trabaja, trabaja para Formosa”, acotó.

Y agregó: “Y yo lo he visto a Gildo en todos estos años, lo he visto preocuparse por Formosa. Siempre que me ha visto me ha dicho: ‘Allá en Formosa estamos necesitando, estamos haciendo’. Y su mayor obsesión es que sus co provincianos vivan cada día mejor. Y eso no habla de un buen político, que lo es, por eso lo eligen siempre digo, eso habla de su condición humana”.

Sin embargo, los elogios no se condicen con la realidad que atraviesa la provincia, una de las más pobres de la Argentina.

Pobreza por encima de la media

Mientras que en diciembre del 2019, el INDEC informaba que la Argentina tenía un 25,9% de los hogares por debajo de la línea de la pobreza, en Formosa ese número asciende al 31%. Si medimos en términos de cantidad total de pobres, en Argentina en diciembre último había 35,5% de la población bajo esas condiciones, mientras que en la provincia comandada por Insfrán ese índice llegaba al 41,6%.

Tasa de actividad: sólo uno de cada tres formoseños trabaja

La tasa de actividad, que mide a aquellas personas que tienen trabajo o lo buscan, en Formosa es de sólo el 34%. Se trata de la provincia con menor tasa de actividad en todo el país, y refleja que sólo un tercio de la población trabaja o está buscando trabajo en Formosa.

Esta tasa de actividad se encuentra muy por debajo de la que registra la Argentina en promedio: el país tiene un 47% de tasa de actividad en promedio.

Incluso provincias como Chaco, con condiciones geográficas similares, tiene una tasa de actividad bastante mayor que la registrada en la provincia de Gildo Insfrán.

Mayor tasa de mortalidad infantil del país

Tras 25 años en el Gobierno, Gildo Insfrán no tiene a quién responsabilizar de conducir la provincia con la tasa de mortalidad infantil más alta de la Argentina. Los números surgen del informe dado a conocer en 2017 por el Ministerio de Salud de la Nación y que mide “defunciones infantiles de mortalidad infantil, neonatal y postneonatal cada mil nacidos vivos”.

A finales del 2017, el Ministerio de Salud de la Nación informó que las provincias con los números más altos de mortalidad infantil son: Formosa (15), Corrientes (13,5), Chaco (11,9), Salta (11,8) y Catamarca (11,7).

69% del empleo es generado por el Estado

La economía formoseña tiene un alto grado de dependencia del Estado.

Según un estudio de NOAnomics y Federico Muñoz & Asociados, Formosa lidera el ránking de distritos en las que los salarios públicos tienen mayor peso, con un 69% del total.

La siguen Catamarca (60%) y Chaco (59%). Por el contrario, en la Ciudad de Buenos Aires, la masa salarial pública, excluyendo trabajadores en el gobierno federal, representa apenas el 10% de la masa salarial total en el distrito. En Buenos Aires el ratio trepa a 26%, en tanto que Santa Fe, Chubut, San Luis y Córdoba comparten un ratio de 29% del total.