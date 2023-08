Cumbre entre Bullrich y Rodríguez Larreta: los detalles de la reunión y nombres de un posible gabinete

La candidata a la presidencia y el Jefe de Gobierno mantendrán este miércoles un encuentro privado de cara a las elecciones generales.

Con la interna ya definida, este miércoles, la candidata a presidenta de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, mantendrán un encuentro para analizar cómo continúa la campaña en la que tendrán que enfrentar a Javier Milei y Sergio Massa.

“Nos vamos reunir con Larreta y Morales. Primero vamos a tener una reunión privada con Petri, Morales, Larreta y yo y luego, por supuesto, va a haber un resultado, una foto, una comunicación”, anunció Bullrich en LN+.

La candidata comentó: “Primero vamos a hacer una charla nosotros, para hacer una evaluación y un análisis con la intención de definir y saber cuál es el rumbo que tenemos que tomar en esta campaña, las ideas y cómo Juntos por el Cambio tiene que ser Juntos por el Cambio con la palabra ‘Cambio’ por delante“.

Respecto de la interna y los duros cruces que tuvieron en los últimos meses afirmó que de cara a octubre no deberían suceder: “Si algo no tenemos que hacer en Juntos por el Cambio es hablarnos entre nosotros. Sí en el buen sentido, pero hablarnos para cubrir nuestras necesidades y cargos no. Lo que tenemos que hacer ahora es poner toda la inteligencia y la fuerza en la búsqueda del pueblo que va a votarnos y que necesita un cambio. Hoy hablar de cargos sería poner el carro delante de los caballos”.

“Estoy convencida que los votantes y los que vamos a ir buscar están dentro de una propuesta anti-kirchnerista y una propuesta de un cambio verdadero y de fondo y que optaron por una propuesta pero al saber que fuimos los elegidos nos van a acompañar”, aseguró.

Sobre los equipos que empezarán a trabajar confirmó que serán presentados el jueves de la semana que viene: “Vamos a presentar la unidad de todos los equipos técnicos, profesionales e intelectuales que vienen trabajando en Juntos por el Cambio con las orientaciones de los grandes bloques de la reforma del estados, reforma legislativa, de todas las leyes que vamos a hacer, el plan de seguridad y lucha contra el narcotráfico, orientación laboral y productiva y todo lo que hace a lo institucional”.

En ese sentido, mencionó a Luciano Laspina, Carlos Melconian, Ricardo López Murphy y Bernardo Saravia como parte de un posible gabinete.