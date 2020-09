Curioso: Cristóbal López contrató a Carlos Beraldi para armarle un “plan anticorrupción”

El abogado de la vicepresidenta e integrante de la Comisión de jueces armada por el Presidente para analizar modificaciones en el Poder Judicial cobrará más de medio millón de pesos para «asesorar» a una empresa del santacruceño

Carlos Beraldi, abogado de la vicepresidenta e integrante de la Comisión de jueces creada por el Ejecutivo Nacional para analizar reformas en el Poder Judicial, fue contratado en las últimas semanas por una de las empresas del empresario santacruceño Cristóbal López para elaborar un plan “anticorrupción”.

Así lo reveló este lunes la abogada Silvina Martínez en La Cornisa. Por el servicio de asesoría, Beraldi cobrará más de medio millón de pesos.

Beraldi ya se desempeña como abogado defensor de López en las causas por las que está siendo juzgado, pero ahora sumará un curioso servicio.

“A partir de la designación del presidente, Beraldi adquiere el rol de funcionario público, y no importa si cobra o no por el servicio que presta. En este caso, por integrar la Comisión no cobrará, pero es funcionario público. Por ser funcionario público, tiene una serie de incompatibilidades entre las que se encuentra, precisamente, estar asesorando a contratistas del Estado”, comentó la abogada Martínez.

Y amplió: “Cristóbal López es dueño de una empresa CPC que tiene obras con el Estado, y contrató a Beraldi para que le arme un plan anticorrupción, un plan de cumplimiento de la Ley de Responsabilidad de Empresaria. El plan anticorrupción lo que trata de evitar son hechos de corrupción entre funcionarios y la empresa contratista. Uno de los delitos, es las negociaciones incompatibles con la función pública. ¿Qué significa? Que vos contrates a un funcionario público. La empresa está contratando a un funcionario público, que es Beraldi, para que le arme el plan anticorrupción que impide, precisamente, este tipo de hechos”.

Y explicó: “Le paga más de 500 mil pesos para armar un código de ética, asesoramiento, capacitaciones, para no cometer los delitos por los que Beraldi los está defendiendo porque ya cometieron, pero además que están incumpliendo con la propia ley por haberlo designado a Beraldi para armar este plan anticorrupción”, completó la letrada.