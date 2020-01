Dakar 2020: Luciano Benavides obtuvo un histórico 6º puesto y Kevin trepó al 19º

La primera experiencia dakariana en Arabia Saudita finalizó este viernes con la victoria en la clasificación general de motos para Ricky Brabec, piloto de Monster Energy Honda Team y compañero de Kevin Benavides.

El salteño Luciano Benavides, de Red Bull KTM Factory Racing, finalizó cuarto en la decimasegunda etapa y obtuvo un histórico sexto lugar en la general por lo que se convirtió en el mejor argentino en motos, mientras que su hermano Kevin finalizó sexto en el último tramo de la carrera y logró la 19ª posición en la clasificación final.

«Ha sido un Dakar muy difícil con todas las situaciones que hemos vivido, la pérdida de Paulo (Gonçalves) que ha sido la más dura, la rotura de mi motor que me dejaba afuera de posibilidades y no he bajado la cabeza en ningún momento y he seguido adelante peleándola».

«He ganando una etapa y haciendo podio en varias manteniendo un buen nivel, lo cual me deja un buen sabor, además con el hecho de descontar el tiempo perdido por el motor y la penalización hubiese peleado por la victoria y eso me reconforta un montón, son cosas que pasan, las carreras son así pero frente a nada bajé la cabeza y eso es lo más importante. Volveré el año que viene más fuerte», expresó Kevin Benavides.







Luciano, por su parte, sostuvo: «El balance es muy bueno, he peleado con pilotos de punta, muy feliz de mi parte. Mi objetivo más grande era estar entre los cinco primeros y estuve cerca, a dos minutos y se puede decir que está hecho, estoy feliz por eso».