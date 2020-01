Dakar: Kevin Benavides continuará en carrera pese a no tener posibilidades de ganar

Tras romper el motor de su moto, el piloto de Honda fue remolcado por otro competidor hasta el final. Ahora se ubica en el puesto 28. “Aprovecharé el día de descanso para resetear chip y salir a disfrutar de la segunda semana», expresó.

Luego que el motor de su moto “dijera basta” a 40 km. del final de la sexta etapa, y tras ser remolcado luego de esperar por más de dos horas por el riocuartense Leonardo Cola, el piloto salteño de Honda Kevin Benavides quedó en el puesto 28 y se despidió del sueño de ganar la competencia.

Horas después de su llegada, Kevin, integrante del Red Bull KTM Factory Racing, contó sus sensaciones a través de un video en sus redes sociales. «Se me rompió el motor de la moto, no lo puedo creer, estoy destrozado».

No obstante, aclaró que continuará en carrera pese a no tener posibilidades. “Decidí hacer lo que llevo adentro y es no bajar los brazos, en vez de llamar al helicóptero para que me busque, me quedé esperando hasta lograr que alguien me empuje, la mayoría no quiso y luego mi héroe apareció. Muchas gracias Leo Cola”.

Por último, adelantó que intentará completar la carrera y disfrutar lo que resta. “Mañana cambiamos motor, aprovecharé el día de descanso para resetear chip y salir a disfrutar de la segunda semana», expresó.