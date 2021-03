Dalma yGianinna apuntaron contra Víctor yLuque:“No vamos a parar hasta verlos presos”

A cuatro meses de la muerte de Diego Maradona, las hijas del astro se descargaron en sus Instagram Stories

Dalma y Gianinna Maradona se expresaron en sus cuentas de Instagram después de que se revelaran nuevos diálogos entre Víctor Stinfale y Leopoldo Luque, miembros del entorno que acompañó a Diego Maradona en sus últimos meses de vida.

“A cuatro meses les digo a todos que no voy a parar hasta verlos presos… A TODOS!”, expresó Dalma Maradona en una Instagram Story. “Me van a tener que matar para que me calle la boca… Y los voy a nombrar a todos esta vez… MAFIOSOS HDP NO LES TENGO MIEDO!”, cerró.

Un rato más tarde, su hermana Gianinna republicó su mensaje y agregó la siguiente leyenda, enfatizando el sentido de esas palabras: “Yo tampoco! Y si lo público es lo que más te molesta, allá voy”, dijo. Y luego apuntó directamente contra Stinfale, sin nombrarlo: “Me das asco, vos y tu mierda de Speed (la bebida energizante)”. “Me van a tener que matar a mí también”, cerró Gianinna.





Los comentarios de las hijas de Diego Armando Maradona vienen a cuenta de la revelación de una polémica conversación entre Víctor Stinfale -señalado como el jefe de Matías Morla y, a la postre, la cabeza del entorno del astro- y Leopoldo Luque, médico de cabecera del ídolo. La charla entre ambos habría sido dos semanas antes de que Maradona muriera, y unos días después de la operación del hematoma subdural a la que fue sometido el 10, a instancias de Luque.

“Ojo que empezó la guerra. Bomba”, le dijo Stinfale a Luque. La respuesta de Luque, con groserías para Dalma y Gianinna, fue la siguiente: “Me chupa la pija la gorda forra esa. Me tienen que hacer un monumento. Quiero que hagamos un pacto. Diego deja de tomar y ellos solo reciben el amor del padre. Yo sigo laburando. Que las gordas sigan hablando. Olvidate, papá”.

Luego, Stinfale le respondió con otro audio, con el siguiente contenido y más groserías para con las hijas de Maradona: “A vos más vale que te sirve, amigo. Sos Gardel. Las gorditas son idiotas. A vos te sirve todo. ¿Qué te vengo diciendo? ¿Quién te saca una tapa de Clarín con Maradona? ¿Escuchaste? Sos tapa de Clarín con Maradona. Tapa de Clarín con Maradona. ¿Sos consciente de eso?”.

Un rato más tarde, Stinfale insistió sobre lo mismo: “Boludo, ¿te das cuenta? Estás en cadena nacional, están hablando en todos los medios. Te tienen identificado como Luque. Ya en una semana se olvidan si tuvieron 4 cirujanos, un cirujano. Ahora tenés aval para estar tranquilo. ¿Sabés cuánto tiempo? Y una boludez: hicimos lo que teníamos que hacer. Hay que decir que estaban 50 tipos preparados para operar. ¡Cincuenta tipos! ¿Entendés? Y vos fijate como vos salís con el camisolín y sos el campeón del mundo. Si después lo tocaste o no es anecdótico porque no opera uno solo. Hay otro que está al lado por cualquier cosa. ¿Quién es el que agujereó? Los que operan son los que están adentro. Ese es el equipo de operación. Un partido no lo gana un jugador. Lo gana un equipo. Ahora, ¿quién es el capitán del equipo? ¿Quién lo llevó ahí? Los médicos esos los trajiste vos, no los trajo mi amigo el Tano. Ahora, mi amigo el Tano dijo: “Este es bueno, este es bueno y este es bueno”. Y qué me dijo principalmente: el que tiene la espalda es este, estuvo en la operación de Cristina”, cerró.