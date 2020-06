Dalma y Gianinna Maradona, furiosas con el Kun Agüero

02 de junio de 2020

Las hermanas se mostraron indignadas por una supuesta actitud del futbolista en el día de su cumpleaños.

Gianinna Maradona realizó un picante posteo luego de que el Kun Agüero celebrara su cumpleaños junto a su novia, de modo presencial, y por Zoom con sus familiares, pero sin incluir a su hijo Benjamín.

“Primero de junio. Día donde… ¿cómo lo puedo decir? Donde se caen las caretas.Reitero: ¡decí lo que quieras, igual sos lo que hacés y lo que no también! Te creía bastante piola, wachi… El sol no se tapa con la mano, ¿no?”, escribió Gianinna en un posteo en Instagram.

Dalma, siempre apoyando a su hermana, le dejó un comentario: “Benja, sabé siempre que tu Babu, la Tata, la Titi y mamá te vamos a poner siempre primero. Porque no te merecés menos que eso mi amor. Sos magia y el que no lo pueda ver, que se joda. Y mejor corto acá porque me tenés censurada @giamaradona. Pero en cualquier momentito PRENDO FUEGO TODO, AMOROSA”. Y Gianinna contestó: «@dalmaradona, igual me da bronca que es verdad lo que escribís. Extraño a papá y lo que nos podríamos estar riendo de esto los 3”.