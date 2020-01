Daniele De Rossi le dijo adiós a Boca y al fútbol: “Dejo en el club una parte de mi corazón”

El italiano se despidió, del Xeneize y el fútbol, en una conferencia de prensa en la que explicó los motivos de su sorpresiva salidaconfirmó que se va dey que, a los 36 años,Por la mañana, el italiano abandonó el entrenamiento del Xeneize y les contó a sus compañeros su contundente decisión. Más tarde, De Rossi dio una conferencia de prensa para explicar los motivos.

“Tengo la necesidad de acercarme a mi hija y a mi familia. La extraño, ella me extraña y nada más. Es eso, no hay nada más. No me peleé con Román, ni nadie de la nueva dirigencia. Todos trataron de convencerme de me quede acá, pero la decisión está tomada”, confirmó.

“Dejo Boca y me retiro del fútbol. Me despido de un club que entró en mi corazón. Boca fue una aventura distinta a lo que fue mi vida. Nunca pensé que iba a poder amar tanto a un club que no sea Roma.”, soltó emocionado De Rossi en conferencia.

Además, contó qué le dijeron desde la nueva dirigencia. "No hablamos de detalles, me dijeron:. Es algo que viene desde octubre, no es algo de ayer. Me ofrecieron tiempo y ayuda, pero necesito volver a mi casa. Me despido del fútbol, es una razón más para estar triste", aseguró.

Por último, detalló: ” Una parte de mi corazón se queda acá. Me llevo muchos recuerdos, el abrazo con cada compañero hoy, el encuentro con Maradona. Uno que ama al fútbol, la imagen más significativa, es la gente que cantaba que a “#Boca lo llevaba en la sangre, en el corazón”.