De la mafia y las peleas clandestinas a ir en busca del título mundial: Fran Tenaglia, la sensación de las MMA

El peleador argentino es uno de los favoritos de Conor McGregor y este sábado se subirá al ring de la compañía Bare Knuckle Fight Championship en busca del cinturón de peso ligero ante Tony Soto. Luego de sortear distintos momentos difíciles en su vida, tendrá una oportunidad única que no quiere desaprovechar.

El peleador argentino Franco Tenaglia es una de las tendencias en el mundo de las MMA. Hasta llegar a este momento de esplendor, tuvo que atravesar caminos complicados en su vida: durmió en la calle, luchó en peleas clandestinas y eso lo ayudó a ser fuerte en la adversidad. Este sábado 12 de octubre por fin tendrá su gran oportunidad: se enfrentará a Tony Soto en Marbella, España, por el título mundial de peso ligero de la compañía Bare Knuckle Fight Championship (BKFC).

La garra argentina en las Artes Marciales Mixtas es aclamada en todo el mundo. El crecimiento en los últimos años es inobjetable y es cada vez más común ver la bandera albiceleste dentro del ring. En esta oportunidad, el encargado de representar al país en una nueva cita por el cinturón será Tenaglia y lo hará en una compañía que tiene un atractivo particular ya que cuenta con el irlandés Conor McGregor como copropietario y presentador.

Bare Knuckle Fight Championship se caracteriza por sus peleas a puño limpio. A diferencia de otras empresas, los peleadores no usan guantes, solamente vendajes en las muñecas, lo que le da un atractivo particular para los fanáticos. Por supuesto, los combates son brutales. Allí estará Tenaglia, que pasó por lugares mucho peores y no teme luchar.

Actualmente, el argentino es el campeón de Europa de la compañía, vive en Alicante y se entrena en el Climent Club, gimnasio manejado por Jorge y Agustín Climent, dos argentinos que marcan el ritmo de las MMA en España y son entrenadores de Ilia Topuria, campeón de la UFC,.

De dormir en las calles de Gales a luchar por el título mundial

La vida de Franco Tenaglia no fue fácil. Nació en Burzaco y emigró a los 18 años en busca de oportunidades para crecer y vivir del deporte. Sin embargo, en el medio tuvo complicaciones que supo sortear.

Vivió un tiempo en Gales, donde tuvo que dormir en la calle varias noches, bajo un clima completamente adverso. La necesidad lo llevó por ese camino. Incluso estuvo metido en la mafia albanesa, una de las más peligrosas de todo el mundo.

En cada oportunidad, Franco relata sus vivencias sin prejuicios, admite que tuvo que tomar decisiones controvertidas y afirma que cada paso lo convirtió en el hombre que es hoy en día.

En busca de dinero y un sustento para vivir, Tenaglia se metió en el mundo de las Artes Marciales Mixtas en Europa peleando contra “gitanos galeses” en combates clandestinos.

“Me daba vergüenza decirle a mi entrenador que dormía en la calle. No quería que me tomaran por víctima porque yo me puse en esa situación. Y una vez me dijo ‘mirá, hay unas peleas que se hacen en un club de strippers, que las organizan unos gitanos galeses’”, contó el argentino en The Wild Project.

En una escena al estilo de la película “El Club de la Pelea”, pero en la más extrema realidad, Tenaglia comenzó su camino en busca de la gloria: “Era una jaula de MMA sin guantes y la gente apostaba. Eran rounds de tres minutos y había árbitro. No conocía a mi rival, ni el peso, ni nada. Tenía cara de niño, 19 años. Mi primer combate lo gané a los ocho segundos, me dieron como 500 libras y por lavar platos una semana me habían dado 130. Era una locura”.

El estrellato de Franco Tenaglia y la pelea de su vida

El estrellato de Franco llegó a través de las redes sociales e internet, cuando le dio una entrevista a Jordi Wild, un popular influencer español. Allí relató sus tiempos con la mafia albanesa y sus combates clandestinos, a los cuales lo llevaban con los ojos vendados y la cabeza cubierta.

Por su desempeño en esos lugares, se ganó el apodo de “El Rey de la Calle”, el cual buscará revalidar este sábado arriba del ring de BKFC.

“Es la pelea de mi vida. El rival viene a territorio enemigo para él y lo va a dejar todo. Para mí lo más importante es que voy a tener enfrente a un montón de gente que quiero. Viene gente de la Argentina solo para la pelea. Van a ver la mejor versión de Franco Tenaglia”, aseguró ante la prensa.

Y agregó, desafiante: “Yo soy un peleador que salió de la calle. Después de tanta pelea, uno ve en los ojos quién es peleador. Yo en sus ojos no vi nada que me preocupe, estoy seguro de que le voy a pasar por encima. Los americanos van mucho de callejeros y en Estados Unidos es un poquito más fácil que en otros lados. Yo le voy a demostrar que hasta las calles de Europa son mucho más difíciles que las de allí. Voy a una guerra, no puedo esperar a esta pelea”.

Por su estilo extravagante, llamativo y con toque argentino, Tenaglia llamó la atención de una de las grandes leyendas de las artes marciales mixtas. “Tuve la oportunidad de sentarme y hablar con Conor McGregor, porque él tiene muchos planes, le gusta mucho España y quiere hacer cosas aquí. Van a ser unos años de oro, y aquí quieren hacer muchos eventos de esos”, aseguró el radicado en Alicante.

Cuándo y cómo ver la pelea de Franco Tenaglia en la Argentina

La pelea de Franco Tenaglia ante Tony Soto del próximo sábado 12 de octubre se podrá ver a partir de las 14 (hora de la Argentina) a través de la plataforma de Disney+.

