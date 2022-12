De los cuadernos a Hotesur: las otras causas que debe enfrentar la Vicepresidenta

Antes de fin de año podría haber dos reaperturas de expedientes en contra de la Vicepresidenta. El caso Cuadernos de las Coimas aún sigue sin fecha de inicio.

Además de la causa Vialidad, cuyo veredicto condenó a Cristina Kirchner a 6 años de prisión y la inhabilitó de forma perpetua para ejercer cargos públicos, la expresidenta enfrenta este fin de año un complejo escenario judicial, con varios frentes abiertos.

La Vicepresidenta tiene otras cuatro causas en la etapa de juicio oral. Una es el expediente de dólar futuro, en el que ya fue sobreseída, pero la decisión fue apelada y se encuentra pendiente de definición en la Corte Suprema de Justicia de la Nación.”

La Vice espera además una definición judicial sobre dos casos que podrían reabrirse. Es que si bien fue sobreseída en los expedientes conocidos como “Los Sauces-Hotesur” y en la firma del Memorándum con Irán, se espera la decisión de la Cámara de Casación respecto a si ordena que se reabran los casos y se vaya a juicio.

El otro es el de los llamados “cuadernos de las coimas”, que tiene pendiente la definición de una fecha para el inicio del juicio.

Antes de que termine el 2022 podrían reabrirse dos casos en contra de CFK

La Vice habla de lawfare y denuncia una conspiración en su contra. (Foto: Archivo)

Uno de los casos en los que la Vice podría recibir otra mala noticia es el del Memorándum con Irán, en el que fue sobreseída por el Tribunal Oral Federal 8 antes de que inicie el juicio, pero la Cámara de Casación Penal revisa esta decisión. Es que las querellas del caso (familiares de las víctimas del atentado a la AMIA y la DAIA) pidieron que se realice el juicio.

En este caso se investiga si el entonces gobierno de Cristina Kirchner intentó encubrir a Irán de sus responsabilidades en el atentado a la AMIA.

Por otra parte, la Vicepresidenta y sus hijos Florencia y Máximo Kirchner habían sido sobreseídos por el Tribunal Oral Federal 5 en el caso Hotesur y Los Sauces sin que se realice el juicio, lo que generó que el fiscal ante la Cámara de Casación Mario Villar pidió anular la decisión y que se lleve adelante el proceso.

Entre el 20 y 22 de diciembre se conocerá si se realiza el juicio o no en contra de Cristina Kirchner. Se trata de un caso en el que se investigan supuestas maniobras de lavado de dinero a través de la inmobiliaria de la familia Kirchner.

Cristina Kirchner aguarda novedades en el frente judicial. (Foto: AP)

Este caso está conectado con “La Ruta del Dinero K” y Vialidad, ya que los Kirchner están acusados de recibir retornos, es decir, coimas, de los empresarios Lázaro Báez y Cristóbal López.

Cristina Kirchner también espera conocer definiciones en el caso Dólar Futuro, en el que fue sobreseída por la Cámara de Casación en abril de 2021, pero ahora es la Corte Suprema de Justicia la que debe decidir si reabre el caso.

El pasado 2 de noviembre el procurador General Interino Eduardo Casal pidió revocar el sobreseimiento de la Vicepresidenta y será el máximo tribunal de Justicia el que decida el futuro del expediente. Fuentes del máximo tribunal señalaron a TN que aún no hay un cronograma definido para esta determinación.

Algo similar ocurre en el caso de los Cuadernos de las Coimas, un caso que ya fue elevado a juicio, pero no tiene fecha de inicio. El Tribunal Oral Federal 7 acumula diversos planteos y objeciones por parte de los involucrados y no define en qué momento se desarrollará el proceso. De hecho, la Cámara Federal de Casación Penal ya intimó al TOF a que fije fecha, pero no lo hace.