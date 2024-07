De Milei comediante a Milei gobernante

Nota extraída de Clarín por Eduardo Van der Kooy

El Presidente afronta el segundo semestre con las herramientas que quería para la reforma económica.

Columna publicada originalmente en Clarín

“Con el gobierno anterior estaba muy mal, con inflación insoportable. Ahora sigo muy mal, pero con menos inflación”. El testimonio pertenece a una mujer urbana de mediana edad. Se multiplica como tendencia dominante en los trabajos cualitativos que realiza la consultora Isonomía. A seis meses de haber asumido, el principal activo que conserva Javier Milei es su lucha contra el alza de precios. Todavía con ventaja, al parecer, sobre la fortísima recesión: el PBI cayó 5,1% en el primer trimestre del 2024, la industria se derrumbó un 13,5%, la construcción un 19,7%. El desempleo trepó a 7,7%.

El Gobierno posee otra ventaja no debidamente valorada. La inoperancia en el segmento opositor que más lo cuestiona y combate. El kirchnerismo descubre dos problemas medulares. Un agotamiento objetivo de su conducción, sin atisbo cercano de reemplazo. También, desconcierto y tinieblas para elaborar alguna receta menos dolorosa que la libertaria a fin de proponer un freno a la inflación.

Tan enorme resulta aquel desierto que la semana pasada Guillermo Moreno tomó la batuta de una convocatoria al peronismo para analizar alternativas económicas. Al ex secretario de Comercio le acaba de solicitar la Fiscalía 4 años de prisión y 10 de inhabilitación para ocupar cargos públicos en la causa por la manipulación de las estadísticas del Indec.

Todas esas ventajas aparentes, sin embargo, nunca serán eternas. Menos, después de la holgada aprobación (147-107) de la Ley Bases y el paquete fiscal refrendado por segunda vez en Diputados tras las modificaciones que le introdujo el Senado. Es cierto que se trata de la primera ley integral conseguida por el Presidente desde que asumió. No es menos cierto –poco valorado en la Casa Rosada—que en la Cámara alta, por caso, consumó un verdadero milagro con apenas 7 senadores. Terminó cosechando 36 votos y el desempate de Victoria Villarruel, que le posibilitó la ventaja.

El tránsito en Diputados se encaminó al ritmo que impuso Guillermo Francos y los bloques colaboracionistas de la oposición. El jefe de Gabinete está obligado a delicados equilibrios entre propios y ajenos. Nunca conoce del todo bien cómo caen sus decisiones en el minúsculo entorno presidencial. Empezó avalando lo transado en el Senado. También, la exclusión de empresas clave, entre ellas Aerolíneas Argentinas y el Correo, de la lista de las futuras privatizaciones. Hizo una escala en el desconocimiento de todo aquello, hasta que advirtió que los números de los diputados estaban alineados para aprobar la médula de la agenda pendiente: el paquete fiscal.

Con esa garantía, Francos no tuvo siquiera que participar activamente en las conversaciones finales. Las delegó en su vice, José Rolandi, y en la nueva secretaria de Planeamiento Estratégico, María Ibarzábal Murphy, ex funcionaria macrista, magister en Derecho Administrativo, arreada al poder por Santiago Caputo, el joven e influyente asesor presidencial. El jefe de Gabinete se dio el gusto de asistir al espectáculo de la victoria junto a Karina, El Jefe, y Villarruel.

Milei pudo haber dejado en el camino una carta argumental que le resultó políticamente provechosa. La excusa de adjudicar todos los males a “la casta” comenzará a perder vigor. Quedaría en evidencia, además, que la alteración de los mercados, la fluctuación del dólar blue y la trepada del riesgo país obedece, tal vez, a razones más profundas que la falta de aquellas leyes. Una bandera agitada por el oficialismo.

Las dudas, que podrían estar incubando a futuro una tormenta, tendrían vinculación con tres aspectos controvertidos de la administración libertaria. La conducción o liderazgo; el orden político y la verdadera capacidad de gestión. Nadie podría discutir la centralidad inmodificable de la figura de Milei. Tampoco, la audacia para divulgar su personaje, sobre todo, y también, la prédica de la libertad por el mundo. Queda por observar cuánto de tales cualidades terminarían siendo plasmadas en el plano ejecutivo. Habría llegado, con las leyes en sus manos, la hora del gobernante.

Hay aspectos que suenan excesivamente disonantes aquí y en el exterior. Mientras la Argentina se debate entre la recesión, pobreza y pelea inflacionaria, el Presidente aprovechó una breve estancia en República Checa para anunciar que estaría reescribiendo gran parte de la teoría económica “para poder derivar optimalidad de Pareto, tanto estática como inter temporal, teniendo funciones de producción no convexas”. Textual. Ensalzó a su colaborador, el economista y físico, Demian Reidel. Retomó una propuesta anterior de Daniel Scioli que lo postuló para Premio Nobel de Economía. Habrá que aguardar los resultados de aquella reescritura.

Las dificultades terrenales estarían teniendo registros diferentes. El Gobierno conoce que la inflación de junio y de julio, probablemente, dejaría de mostrar la tendencia descendente de los últimos meses. Como no puede arriesgar ni una moneda de ese capital apeló a una vieja treta K: pospuso los aumentos en gas, luz, y en parte los combustibles. Tuvo una alerta en el índice de confianza al consumidor que mide el Instituto Torcuato Di Tella: cayó 2,8% luego de cuatro meses de aumento consecutivo.

Otro punto es el sostenimiento del equilibrio fiscal. Ancla de todo el programa político y económico que ofrece el Presidente. También, motivo de elogio del Fondo Monetario Internacional (FMI). Luis Caputo, el ministro de Economía, estaría haciendo un esfuerzo titánico para cumplir el objetivo que este mes está envuelto en dudas. A riesgo incluso de continuar contrayendo deudas. La Asociación de Generadores de Energía Eléctrica (AGEERA) despachó una carta a “Toto” quejándose por el incumplimiento de pago.

En mayo se había firmado un acuerdo de partes con dos ítems centrales. Las generadoras eléctricas, a las cuales se debía entonces $ 600.000 millones, aceptaron un bono en dólares para 2038 con una quita del 50%. A partir de ese momento el Gobierno se comprometió a la normalización de los pagos. No está sucediendo.

Otra lupa se posa ahora sobre el Banco Central. La entidad vino recomponiendo en estos meses las reservas. También apuntaladas por la renovación del swap de China. Durante junio tuvo el primer saldo negativo del semestre. Compró menos dólares de los que vendió. Llamativo en un período donde suelen liquidarse divisas de la cosecha gruesa del campo. No hay para dicha anomalía una sola explicación. Voces entendidas señalan que la brecha cambiaria, con el repunte del dólar blue, habría encogido las ventas del campo. Otros especialistas explican que el Gobierno estaría comenzando a abonar la multimillonaria deuda por importaciones (US$ 53 mil millones) que dejó antes de irse la trilogía de Alberto y Cristina Fernández con Sergio Massa.

Al margen de las razones verdaderas, la cuestión de las reservas del BCRA repuso un debate que suele desagradar a Milei. La factibilidad de que en el presente contexto haya posibilidad de levantar el cepo. Condición indispensable para pensar en una recuperación económica y en la llegada de inversiones. El Presidente siempre introduce esa zanahoria en sus discursos. La volatilidad de los mercados forzó a “Toto“ Caputo y a Santiago Bausili, titular del BCRA, a brindar algunas precisiones. El cepo será considerado en una tercera etapa aún incierta del plan. El impuesto País podría disminuir entre agosto y septiembre.

A esos desajustes se estarían añadiendo otros de tenor político. El domingo anterior “Toto” Caputo desacreditó con un tuit la posibilidad de una devaluación insinuada en un informe por el FMI. Anunció también que estaría en marcha una negociación con el organismo financiero para un nuevo programa. Podría incluir un flujo de fondos. Dos días más tarde, Milei hizo un duro cuestionamiento al Fondo enfocado en el director del Departamento Occidental, el chileno Rodrigo Valdés Lo acusó, con total imprecisión, de ser integrante del Foro de San Pablo. Fue ministro, en su momento, de Michelle Bachelet a quien ayudó a ordenar las cuentas públicas de Chile.

El Presidente supone que esa crítica no representará ninguna interferencia en el diálogo con el FMI. Aduce que su vínculo “de transparencia” sería con la titular del organismo, la búlgara Kristalina Georgieva. La mujer es defensora del comportamiento de Valdés. Tantas intrigas poseerían ramificaciones: “Toto” Caputo supone que el economista chileno tendría conversaciones secretas con Federico Sturzenegger.

¿Será ese uno de los motivos por el cual el ex titular del Banco Central macrista está por entrar al Gobierno y nunca entra? Podría ser uno. Existe otro par: Milei no alcanza a delinear las funciones que podría tener para que no impliquen desmedro a “Toto“ Caputo. El ministro de Economía y Sturzenegger arrastran viejas desconfianzas personales desde las épocas del gobierno de Cambiemos.

Tales interferencias atentan contra la imperiosidad de un orden político que el Gobierno nunca consiguió desde diciembre. Según un conteo del politólogo Pablo Salinas, en la estructura libertaria se produce una renuncia cada cuatro días. No estarían computadas tres conocidas la última semana. Una en la ANSeS y otra en la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF). La restante fue el despido que Patricia Bullrich hizo de su segundo en el Ministerio de Seguridad. Se trata de Vicente Ventura Barreiro, un viejo conocido de ella a través del puente que le supo tender el diputado del PRO, Cristian Ritondo. El ex funcionario fue denunciado por corrupción después de un encuentro cara a cara con la ministra que concluyó con insultos.

La reiteración del desorden político estaría induciendo, quizá, los próximos pasos de Mauricio Macri. Dejaría de ser incondicional a Milei y abriría las puertas del PRO para que Bullrich salga.