DePablo,sobreGuzmán:“Debe pasar el día revisando el celular para ver si todavía es ministro o no”

“(Martín) Guzmán se debe pasar el día revisando el celular para ver si todavía es ministro o no”, disparó el columnista, entre otros asertos sobre problemáticas que enfrentan hoy al país.

“La Argentina es un país muy politizado y muy personalizado y el problema que tenemos ahora es un Poder Ejecutivo totalmente deshilachado, nadie le cree nada”, definió el economista, quien apuntó: “Tenemos funcionarios del área económica, pero no un equipo económico. Hoy no hay ministro, tenés un funcionario que tiene un cargo que dice ministro de Economía, pero no es lo mismo cumplir la función”.

Además, en un repaso por la historia argentina, De Pablo señaló: “No hay que juzgar a un presidente simplemente por lo que pasó en economía”. “Con el criterio de juzgar una presidencia simplemente con los datos económicos, Frondizi fue un tipo mediocre”, agregó.

“La política económica en la Argentina demuestra que las circunstancias son más importantes que la ideología”, definió, y apuntó: “La circunstancia te domina. Hoy, dada la debilidad política, lo mejor que puede hacer un ministro de economía es evitar males mayores. Es una tarea que no luce, que critican, pero valiosísima”.

En diálogo con el diario La Nación, al evaluar el contexto inflacionario, el economista sostuvo no descartó de lleno una posible hiperinflación.

“El ámbito de lo posible es demasiado amplio, por lo que no puedo decir que no”, dijo, y remarcó: “Todo lo que no es lógicamente incongruente es posible”.