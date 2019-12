De Puerto Rico a Vietnam: las siete nuevas maravillas del mundo 2020

De las Siete Maravillas del Mundo originales solo queda una. Los lugares más impresionantes del planeta en la actualidad, según la prestigiosa revista de turismo Condé Nast Traveler

Somos el único animal en la tierra, hasta donde sabemos, que puede ser llevado a las lágrimas por una puesta de sol, que se maravilla de las estrellas por la noche, que siente asombro y humildad por los logros de nuestro pasado. La maravilla nos define como seres humanos.

En la actualidad, la única de las Siete Maravillas del Mundo originales que sigue en pie es la Gran Pirámide de Guiza, las otras seis han desaparecido de la faz de la Tierra. De todas estas obras solo tres fueron destruidas por causas naturales: el Faro de Alejandría, el Coloso y el Mausoleo, todas ellas por terremotos. El Artemision de Éfeso lo fue por vandalismo humano, y debemos suponer que las otras dos también. Los Jardines Colgantes de Babilonia fueron reducidos a ruinas junto con la Ciudad, y la Estatua de Zeus en Olimpia fue destruida para evitar el culto pagano después de que el Imperio Romano se convirtiera al cristianismo.

Estas, en cambio, son siete maravillas para nuestros tiempos. Son la Acrópolis de nuestros días, el Stonehenge de ahora. Lo que también significa que se pueden ver de primera mano. Y así deberían hacerlo. Sócrates dijo: “La sabiduría comienza con asombro”. Los estudios muestran que el asombro induce niveles más profundos de procesamiento cognitivo; aumenta la empatía y nos ayuda a conectarnos con el mundo que nos rodea de manera significativa. El arte y la ciencia nacen de ello. La maravilla es más que un buen sentimiento; es una semilla de la que crecen nuestros mayores tesoros.

SIETE MARAVILLAS DEL MUNDO PARA 2020

1. Bahía Mosquito, Puerto Rico

Ubicada en la isla de Vieques, frente a la costa este de la isla principal, esta entrada protegida alberga un tipo especial de plancton, llamado dinoflagelados, que emiten una luz azul verdosa cuando se agitan

La Bahía Mosquito es el mejor lugar del mundo para ver uno de los espectáculos más fascinantes de la naturaleza: la bioluminiscencia. Ubicada en la isla de Vieques, frente a la costa este de la isla principal, esta entrada protegida alberga un tipo especial de plancton, llamado dinoflagelados, que emiten una luz azul verdosa cuando se agitan. Por sí solos, son apenas perceptibles. Pero aquí, como también se sabe, hay suficientes para mantener el récord mundial Guinness de la bioluminiscencia más brillante jamás registrada. Si bien el fenómeno ocurre espontáneamente en todo el mundo, solo hay seis lugares en el planeta donde ocurre regularmente. De ellos, Mosquito Bay es, por mucho, el más brillante.

2. Gruta de Sơn Đoòng, Vietnam

Solo se permite un puñado de turistas cada año, parte de una expedición de cinco días que incluye dos noches de campamento en Son Doong, que se aventuran en un paisaje diferente a cualquier otro lugar de la Tierra: un gigantesco mundo perdido escondido bajo tierra

Son Doong es la cueva más grande del planeta. Ubicada en lo profundo de las selvas del Parque Nacional Phong Nha Ke-Bang, en Vietnam, en la cámara más grande podría caber toda una cuadra de ciudad de Nueva York, rascacielos y todo. Un Boeing 747 podría volar a través de él y no abollar sus alas. Es tan masivo, de hecho, que tiene su propio sistema meteorológico. Las nubes se reúnen alrededor de tragaluces naturales colosales, que vierten rayos de luz en la oscuridad interior. Y donde brilla esa luz, brota la vida: una rica jungla subterránea llena de plantas raras, insectos blancos lechosos y vides colgantes que se arrastran alrededor de enormes estalactitas y estalagmitas. Incluso hay una tropa de monos, seguramente, los únicos en el planeta que hacen su hogar bajo tierra, en lugar de en los árboles.

3. Cráter Barringer, Arizona

Hace unos 50.000 años, una roca de 300.000 toneladas quemó la atmósfera, golpeando la Tierra con una fuerza 1.000 veces más poderosa que la bomba nuclear en Hiroshima

El cráter del meteorito de Barringer es el sitio de impacto de meteoros mejor conservado del planeta. Hace unos 50.000 años, una roca de 300.000 toneladas quemó la atmósfera, golpeando la Tierra con una fuerza 1.000 veces más poderosa que la bomba nuclear en Hiroshima. El suelo se derritió al instante, dejando un hoyo de 168 metros de profundidad y casi 1600 metros de diámetro que todavía se puede ver hasta el día de hoy. El cráter de Barringer fue el primer sitio de impacto demostrado de manera concluyente que fue causado por un meteorito. Cambió la forma en la que los seres humanos piensan acerca de las estrellas, el planeta y quizás incluso de ellos mismos.

4. Fosa de las Mariana, Islas Marianas

En su profundidad más baja, conocida como Challenger Deep, el fondo del mar se encuentra a 10 km por debajo de la superficie. La tierra desde la ventana de un avión: así de profundo es

La Fosa de las Marianas es la parte más profunda de todos los océanos del mundo. En su profundidad más baja, conocida como Challenger Deep, el fondo del mar se encuentra a 10 km por debajo de la superficie. La tierra desde la ventana de un avión: así de profundo es. Hay muchas maravillas en su interior: extrañas criaturas que brillan en la oscuridad y nunca antes se habían visto, fuente hidrotermales que pueden contener la pista de los orígenes de la vida en la Tierra. Pero, en verdad, no sabemos casi nada al respecto. Menos personas han visitado estas profundidades que en la superficie de la luna. Los océanos son, quizás, la última gran frontera en la Tierra. El turismo de aguas profundas está en ascenso. Ahora es posible para los no buceadores comunes explorar profundidades hasta ahora imposibles donde yacen los restos del Titanic. ¿Quién sabe lo que podrías encontrar?

5. Don Sheldon Mountain House, Alaska

Durante años fue inaccesible para todos, excepto para algunos montañeros resistentes. Ahora, un nuevo refugio de lujo, Sheldon Chalet, se abrió en un nunatak o un pico montañoso que se encuentra rodeado por un campo de hielo, en medio de la nada

El Don Sheldon Amphitheater, un semicírculo casi perfecto de picos de nieve que rodean el glaciar Ruth, es uno de los paisajes más impresionantes de América. Pero probablemente nunca hayas oído hablar de eso antes. Durante años fue inaccesible para todos, excepto para algunos montañeros resistentes. Ahora, un nuevo refugio de lujo, Sheldon Chalet, se abrió en un nunatak o un pico montañoso que se encuentra rodeado por un campo de hielo, en medio de la nada. Lo que significa que ahora incluso los aventureros más adversos al frío ahora pueden disfrutar de la vista. Nombrado en honor al legendario aviador de Alaska, Don Sheldon, quien descubrió este lugar hace más de 50 años, el anfiteatro está flanqueado a un lado por la cara este de Denali, la cumbre más alta de América y la Gran Garganta de el glaciar Ruth en el otro, escarpados acantilados enmarcados por una enorme banda de hielo blanco brillante.

6. Estación Espacial Internacional en la órbita baja de la Tierra

Los astronautas, al regresar a casa desde el espacio, informan, casi sin excepción, de una comprensión profunda, casi espiritual, de la fragilidad y belleza de nuestro planeta

La NASA acaba de anunciar planes para permitir visitas turísticas regulares a la Estación Espacial Internacional (ISS) en 2020. La ISS no es solo la máquina más grande y compleja que se haya volado en el espacio. También es nuestra primera colonia real en las estrellas. Los seres humanos han estado orbitando el planeta cada 90 minutos, todos los días, durante los últimos 20 años. Pero aún más notable es el hecho de que lo hicimos juntos. La ISS no fue construida por un solo país, sino por una familia de naciones que trabajan juntas. Y todavía está tripulado de esa manera también. Puede que no sea barato visitarla, pero es una vista que podría cambiar la vida de muchos.

7. El Caracol, Belice

Ubicado en las selvas tropicales del oeste de Belice, este enorme sitio de 48 km cuadrados está completamente subdesarrollado, libre de multitudes (menos de una docena de personas lo visitan por día) y, por eso, quizás, la forma más auténtica de experimentar el misterio y la magia de los antiguos mayas de hoy // Fotos: Shutterstock

Los antiguos mayas eran un pueblo notable. Sin herramientas avanzadas de ningún tipo lograron construir grandes ciudades de piedra en medio de una de las selvas más densas de la Tierra. Chichén Itzá y Tulum, en México, son quizás los sitios más famosos, pero hoy son sitios de tiendas de souvenirs y turismo de mercado masivo. Caracol es diferente. Ubicado en las selvas tropicales del oeste de Belice, este enorme sitio de 48 km cuadrados está completamente subdesarrollado, libre de multitudes (menos de una docena de personas lo visitan por día) y, por eso, quizás, la forma más auténtica de experimentar el misterio y la magia de los antiguos mayas de hoy. Hay miles de ruinas individuales para explorar, pero la más impresionante es Caana, el Sky Palace, una pirámide donde alguna vez vivió el rey de este Tollan, o gran ciudad. Sin turistas, sin tiendas, solo pirámides de selva y piedra: la vista desde la cima es la misma que habría sido hace más de 1500 años atrás.

