¿De qué color son estas zapatillas?: el nuevo reto viral favorito de internet

Las aguas en Twitter se dividieron entre quienes aseguran que el calzado es negro y quienes sostienen que son de color blancoLasse convirtieron en el reto viral favorito en redes sociales y cientos de usuarios opinan y vierten argumentos para brindar

En este caso, irrumpió en Twitter una foto de un par de zapatillas Louis Vuitton, y una pregunta clave: “¿Las ves negras o blancas? Esto está confundiendo mi cerebro con las respuestas de lo que la gente dice que ve”, escribió un joven en la red social, lo que desató miles de reacciones y el debate sobre el color del calzado.

Twitter are these White or black because all I see is white 😂 pic.twitter.com/KSnfJZiPkx