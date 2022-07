De visitante y contra todo pronóstico, Charles Leclerc se llevó un triunfo clave en Austria

El monegasco de Ferrari venció con su Ferrari en el circuito de Red Bull. Segundo fue Max Verstappen y tercero culminó Lewis Hamilton con su Mercedes

Y finalmente lo logró. Tras estar ocho GP sin conseguir el liderato, Charles Leclerc, de Ferrari, ganó el Gran Premio de Austria de la Fórmula 1, la onceava carrera de la temporada 2022. Así las cosas, el monegasco consiguió una victoria clave en la lucha por el campeonato.

El piloto de 24 años se impuso ante Max Verstappen (Red Bull) que había logrado el triunfo en la carrera sprint del sábado y le descontó 5 puntos en el Campeonato de Pilotos, por lo que esta victoria es clave para que Ferrari siga soñando con el título.

RACE CLASSIFICATION



Leclerc's third win of the season 👏#AustrianGP #F1 pic.twitter.com/ippQFhcNQa