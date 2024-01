Debate caliente: fuerte cruce entre Leandro Santoro y Guillermo Francos

«Quieren debatir mil artículos en 15 minutos. ¡Quédese! «, le reprochó el Diputado nacional al Ministro del Interior cuando se quiso retirar a almorzar.

El diputado de Unión por la Patria (UxP) Leandro Santoro enfrentó al ministro del Interior, Guillermo Francos, cuando se quiso retirar del plenario de comisiones de la Cámara de Diputados, que analiza la Ley Ómnibus, para ir a almorzar.

El funcionario arribó al recinto cerca de las 9 de la mañana para exponer y responder preguntas sobre las reformas electorales, medio ambiente y turismo, que plantea la ley enviada por el Ejecutivo nacional. A las 13, Francos anunció que debía retirarse del debate por un compromiso previo.

«Como vamos a pasar a los temas de medio ambiente y turismo, tenemos dos especialistas que van a poder responder sus inquietudes. Si ustedes me disculpan, no puedo eludir el compromiso que tengo porque está pactado desde hace 20 días y tengo que asistir. Les agradezco los aportes y la comprensión», se excusó el ministro del Interior.

En ese momento, Santoro intervino: «Ministro, disculpe una cosa. Usted es el ministro político…», empezó a decir, pero el presidente de la comisión, Gabriel Bornoroni, le cerró el micrófono, y manifestó: «No es la forma. Ya había dicho el ministro que se retiraba».

«Discúlpeme, ministro, acá estamos en presencia de una situación inédita que es que el Presidente de la República dice que no piensa negociar esta ley y usted ha salido por los medios de comunicación diciendo que sí. Lo primero que tenemos que tener claro los diputados es saber si ustedes están dispuestos a negociar», insistió el legislador de Unión por la Patria.

Bornoroni volvió a cerrarle el micrófono y argumentó que «no alcanza el tiempo porque todos hablan y nadie pregunta». Ante esto, Francos manifestó: «Diputado, no sé por qué se enoja tanto», a lo que Santoro replica: «¡Porque usted se va a comer! No sé qué parte no entiende. Usted se está yendo a comer y ustedes presentaron un proyecto de mil artículos. Quieren debatir mil artículos en 15 minutos. ¡Quédese!».