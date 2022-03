Debuta el VAR en el fútbol argentino: 10 respuestas para entender cómo se usará el sistema

El Videoarbitraje arrancará esta noche en el partido entre Colón y Aldosivi de Mar del Plata. Todos los detalles de su implementación, costos, ubicación y fundamentos técnicos de su utilización.

Las cabinas del VAR en el predio de la AFA en Ezeiza, desde donde habrá comunicación con los árbitros de cancha. Foto: AFA.

Para el fútbol argentino, la de hoy será una noche especial: debutará el VAR en el partido entre Colón de Santa Fe y Aldosivi de Mar del Plata desde las 21.30. Luego de tres años de preparación, la AFA pondrá en marcha una etapa que promete traer soluciones para los errores arbitrales, aunque probablemente no termine con las polémicas.

Los futboleros argentinos tienen un montón de inquietudes sobre el Videoarbitraje, el sistema tecnológico que ayuda al árbitro principal. A continuación se plantean 10 cuestiones fundamentales para entender su implementación desde esta fecha 8 de la Copa de la Liga Profesional.

1- VAR en la Argentina: solo en Primera División

El VAR se aplicará en los 14 partidos de la Copa de la Liga Profesional. No se usará en ninguna categoría del ascenso ni en la Copa Argentina (al menos hasta la final). Solo podrá usarse el VAR para resolver posibles errores arbitrales en cuatro situaciones de juego: goles, penales, expulsiones, identificación de identidades. No podrá intervenir en ninguna otra cuestión que ocurra en un partido.

2- Designación a dedo

El árbitro VAR será parte de las designaciones arbitrales de cada partido que las hará el Director Arbitral Federico Beligoy. No será por sorteo. Se designará según la importancia del partido y la capacidad de cada árbitro VAR al día de hoy. Son 50 los árbitros certificados con licencia FIFA, pero no todos están al mismo nivel. Actualmente los mejores son Mauro Vigliano y Germán Delfino, que serán los representantes del fútbol argentino en el Mundial de Qatar 2022. Otros destacados son Facundo Tello, Patricio Loustau y Fernando Espinoza, quienes hicieron de VAR en competencias de Conmebol y FIFA.

3 El árbitro VAR no estará en los estadios

En los estadios no habrá cabinas del VAR. Solo estarán los monitores al borde del campo de juego para que los árbitros principales puedan ver las acciones de juego en caso de ser convocados por el árbitro VAR, quien estará en una oficina en el predio de la AFA. Todos los estadios y el edificio VOR (Video Operation Room) están conectados a través de 2800 kilómetros de fibra óptica. El edificio montado en Ezeiza costó 8 millones de dólares, y la inversión se realizó con plata donada por la FIFA. En cada cabina habrá un árbitro VAR, un asistente, un videoperador, un nexo con la transmisión del partido y un observador de apoyo (estos últimos cargos serán para árbitros ya retirados).

4 Diez cámaras para el VAR

El VAR funcionará con diez cámaras como mínimo, aunque en algunos partidos especiales podría tener alguna más, de acuerdo a la transmisión de Torneos, que es la empresa encargada de producir las imágenes de los partidos. Serán ocho en campo de juego y dos atrás de los arcos. Una empresa belga (SimplyLive) y una argentina (Reftel SRL) se asociaron y tienen la adjudicación. Dos horas antes de cada partido la TV sincronizará las cámaras para que el VAR pueda trazar las líneas del offside.

5 El costo del VAR en el fútbol argentino

Cada partido con VAR costará 400 mil pesos, aunque el valor aumentará en los próximos meses. El árbitro VAR cobrará un 70% de lo que recibe el árbitro principal. En total cada fecha (14 partidos) tendrá un costo de 5.600.000 pesos. El objetivo de la AFA es conseguir un sponsor para que los clubes no tengan que destinar dinero de lo que reciben como derechos audiovisuales.

6 El árbitro principal define sobre el árbitro VAR

La decisión final siempre es del árbitro principal de cancha. Cuando lo llaman, puede no ir a ver la acción al monitor de campo de juego, aunque la recomendación es que lo haga. El VAR solo ayudará en caso de un error claro y obvio o de un incidente o situación no advertida. Además, no hay límite de tiempo para resolver: todos los minutos que lleve una situación VAR serán adicionados.

7 El VAR chequea todo y solo llama si detecta error

El VAR chequea todas las situaciones de juego en las que puede intervenir (goles, penales, expulsiones, y confusión de identidades). Siempre lo hace. Solo interviene cuando detecta un error o tiene diferencias con el fallo del árbitro principal. Si coincide con él, no lo llama. Si considera que el error no tiene entidad, tampoco lo llama. Los jugadores no pueden pedir revisión, y en caso de hacerlo de manera insistente podrían recibir una sanción disciplinaria (tarjeta amarilla o roja).

8 No se difundirán audios ni videos VAR

No se van a difundir los audios ni los videos con los que se tomaron las decisiones del VAR. La Conmebol y la FIFA lo hacen. Eso no pasará en la Liga Profesional. Por lo menos en esta primera instancia. Probablemente en el próximo campeonato se desarrolle un plan de comunicación para mostrar audios y videos.

9 Piden paciencia con el VAR a hinchas y futbolistas

Desde la Dirección Nacional de Arbitraje, a cargo de Federico Beligoy, consideran que la primera etapa será para “afianzar y tomar vuelo”. Hubo 150 partidos de capacitación offline (es decir sin comunicación con el árbitro principal) y solo dos con comunicación entre árbitro y VAR. Desde la AFA le piden “paciencia” a los hinchas y los futbolistas para poder consolidar esta nueva herramienta.

10 Un partido no podrá ser anulado por error o no uso del VAR

Un partido no podrá ser anulado por errores en la aplicación del VAR o porque el VAR no funcione correctamente por cuestiones técnicas. Los fallos del VAR son considerados de la misma manera que los fallos del árbitro principal: no pueden objetarse.

