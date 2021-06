Declaró el jefe de enfermeros de Maradona: “La indicación era no invadir ni molestar a Diego”

El testimonio complica a la psiquiatra Agustina Cosachov y a Nancy Forlini, quien fuese el nexo con la prepaga del 10. Perroni, el jefe de enfermeros, reveló eventos inéditos y confesó que, siguiendo órdenes de arriba, no se tomaban los procedimientos de internación óptimos que requería el estado de salud del paciente

Este viernes declaró ante la Fiscalía General de San Isidro Mariano Perroni, el jefe del cuerpo de enfermeros que tenían a cargo el cuidado de Diego Maradona. La citación se extendió por seis horas y el involucrado respondió más de treinta preguntas. Su testimonio complica a la psiquiatra Agustina Cosachov y a la nexo con la prepaga, Nancy Forlini, en la causa caratulada como homicidio simple con dolo eventual.

En primer término, Perroni describió las disfuncionales condiciones de la internación domiciliaria en Tigre: “Yo no sabía que la casa era alquilada. Por lo que decían no era la adecuada. El baño estaba arriba, cuanto menos no era apto para persona con movilidad reducida, como era el caso del paciente. No había aparatología. Me consta que no había. Durante la internación me enteré lo de la ducha y lo de los equipos faltantes me enteré por comunicación de los enfermeros”, aseguró.

Luego dejó asentado que las órdenes eran estrictamente bajadas por Cosachov y Forlini. “Si el paciente está en un estado de negativa, y hay alguien que está con buena relación en ese momento, está bien aunque no es lo mejor. Lo óptimo es que la reciba en horario. Es algo excepcional. En ese caso hay que constatarlo visualmente igual, hay que confirmar que se tome la medicación. Es la única manera de confirmar que tomó la pastilla viéndolo en forma directa”. Pero según lo dicho por los propios enfermeros, nunca hicieron esa constatación visual porque tenían prohibida la entrada a la habitación de Maradona.

Su abogado, Miguel Ángel Pierri, argumentó que “Perroni es un coordinador de personal, su función estrictamente era armar el equipo de enfermeros y verificar que cumplieran los turnos. Las directivas médicas dependen del personal médico, (Perroni) nunca tuvo un protocolo sanitario de medicina para cumplir”.

Perroni explicó que, además, ninguno de los médicos que estaban a cargo les indicó a los enfermeros que le tomen los signos vitales a Diego. Según señaló “eso lo tiene que indicar por escrito cada médico. En este caso debió haber sido Forlini: ‘control de signos vitales cada tantas horas’. Pero no había indicaciones de ese tipo aquí. El chequeo es algo que la enfermería realiza, pero si el paciente no se deja, y la médica dice que no se invada al paciente, se cumple la orden”.

Por otro lado, relató una secuencia que hasta ahora no había sido revelada, y que ocurrió los primeros días de la estancia de Diego en la casa de Tigre. “Una noche, después de una cena, el paciente tuvo síntomas de náuseas y vómitos, que fueron informados por el enfermero Almirón tanto a mi celular privado como al grupo (donde estaba entre otros Cosachov). Cuando se da la información de lo que ocurría, hubo negativas sobre el ingreso de una ambulancia, según se dijo, por un tema mediático. Yo me ofrezco a ingresar al médico en el acto pero ello no se tuvo en cuenta”.

Sobre ese punto comentó una breve conversación que tuvo con el sobrino de Diego: “El día de los vómitos hablé con Johnny Esposito, me dijo que comieron pesado y nada más. Que comieron camarones con provenzal”. Maradona debía seguir una dieta por su condición cardíaca y por estar en una internación domiciliaria. Es el tercer testimonio que coincide en que nada de eso existió en los 14 días de Diego en Tigre.

El de Perroni fue el tercer testimonio, ahora resta indagar a los cuatro sospechosos con mayor responsabilidad sobre el paciente. El lunes se sentará en el banquillo Forlini, para luego darle lugar al psicólogo Carlos Diaz, a Agustina Cosachov. Finalmente, el lunes 28, se dará cita a quien estuviese encargado de la salud del astro y quien se paseó por diversos programas de televisión, el doctor Leopoldo Luque.