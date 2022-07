Defendió los planes sociales y despertó controversia:“Si nos pagan por estar al cuete, problema delPresidente”

Una mujer se viralizó en las redes, cuando compartió su opinión sobre quienes cobran subsidios del Estado, “A nosotros nos gusta vivir al pedo”.

En las últimas horas un video despertó polémica en las redes sociales, se trata de una beneficiaria de planes sociales que defendió su postura, tras ser blanco de duras críticas, acusada de “planera”.

“Si nos pagan por estar al ‘cuete’, problema del Presidente y nuestro que queremos estar el cuete”, arranca diciendo Mariana, que es oriunda de Cañuelas y madre soltera. “Gente laburante a nosotros no nos sirve”, agrega en el video la mujer que responde a los cuestionamientos que se dieron en los últimos días acerca de los subsidios que otorga el Estado.

“Si queremos seguir estando al pedo y seguir teniendo hijos como conejos, vamos a seguir estando al pedo y vamos a seguir teniendo hijos como conejos”, destacó la mujer durante su descargo, que responde a las críticas de sectores de la política y la ciudadanía.

🗣 La criticaron por cobrar planes y se enojó: “Si te parece que nos compran los votos, bárbaro. Algo nos tienen que pagar, ¿no? Si nos pagan por estar al cuete, problema del Presidente y nuestro que queremos estar al cuete. Si tanto te jode, renunciá amigo, y ponete a cobrar”. pic.twitter.com/PFnkWQYt4w — Nexofin (@Nexofin) July 26, 2022

Si bien, el tema de los planes sociales es un debate de larga data en la Argentina, en las últimas semanas se ha puesto sobre el tapete, en medio de la interna política que atraviesa el Frente de Todos, compuesto por las organizaciones que más dinero del erario público manejan de forma discrecional.

Además, han surgido varias críticas hacia las personas que son beneficiarias de esos planes, y la cantidad de descendencia que ostentan. “Yo digo, ¿no? ¿Qué carajo te importa a vos si nosotras tenemos o no hijos? ¿Qué ch…a te importa si queremos vivir del Estado o no? O sea, naciste de alguien y si en tus tiempos no se pagaba por haberte tenido a vos, despreciable ser, problema tuyo”, dispara la mujer en su defensa.

“Y si te parece que están comprando los votos, bárbaro, que compren los votos. Que sigan comprando los votos. Por algo nos tienen que pagar, ¿no? Y si nos pagan por estar al ‘cuete’, como decís vos, problema del Presidente y nuestro que queremos estar al ‘cuete’”, lanzó en respuesta a varios usuarios de las redes sociales que cuestionan su postura.

En cuanto a quienes la critican, la mujer planteó: “¿Laburan? Porque son pelotudos. ¿Les sacan el sueldo? Porque son pelotudos. ¿Les cobran la obra social? Porque son boludos. ¿Pagan la luz? Porque son re giles. O sea, ¿qué se la agarran con nosotros? Si los boludos son ustedes, manéjense o tómense el palo para otro país. A nosotros nos gusta vivir al pedo. ¿Y? Yo tengo un celular alta gama de este lado y no hago un choto”, enfatizó.