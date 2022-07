DeKurtCobain a BradPitt: la moda de los hombres en pollera gana terreno y las alfombras rojas son la vidriera

La falda volvió a verse con Brad Pitt, quien lució esta prenda en el estreno de su nueva película en Berlín. Expertos consultados por Infobae explicaron los alcances y masividad de un fenómeno que ya está ocurriendo: la moda sin género

Brad Pitt siempre llama la atención. Ya sea por sus increíbles 58 años tan bien llevados, o por algún atuendo que elige ponerse, el actor genera comentarios y es noticia. Esta vez, tuvo que ver con la segunda cuestión: Pitt llegó a la alfombra roja del estreno de su nueva película en Berlín con un equipo marrón de saco informal con pollera y una camisa lila debajo.

La imagen se viralizó en de inmediato en redes y causó muy buenas críticas tanto de diseñadores como de parte de sus fans. Además, Pitt supo combinar su look con un par de anteojos marrones de una famosa marca y unos borceguíes de cuero con unas medias negras largas. El actor no dejó nada librado al azar: usó como accesorio unos collares que se vieron gracias a la camisa casi desabrochada que llevaba.

La pollera en el hombre existe desde hace muchos años, sobre todo en la cultura celta. Sin embargo, fue en los años 90 cuando varios rockeros, entre ellos Axel Rose, se animaron a usarla. Largas o cortas, acampanadas o rectas, escocesas, sobrias o brillantes, las faldas masculinas invadieron pronto las alfombras rojas de todo el mundo.

Fue Bad Bunny quien hace poco posó en falda para la portada de una revista y argumentó: “Ir de compras con mi mamá era una de mis cosas favoritas, me perdía en la sección de mujeres y cuando era mi turno de comprar ropa era un aburrimiento”, expresó.

Brad Pitt lució esta prenda en el estreno de su nueva película en Berlín (Getty Images)

“Desde el 2019 varios diseñadores se subieron a la tendencia y la adaptaron, lo que se trasladó a alfombras rojas y celebridades como el músico Billy Porter por ejemplo, que la usaron. No sé si en su uso diario, pero sí es más regular en sus apariciones públicas, o Bad Bunny que ayudó a cambiar la perspectiva que eran hombres queer (no heterosexuales)los que podían usar la prenda”, dijo en una nota reciente con Infobae Juliana Borobio, periodista y especialista en moda,

“Si bien no es algo nuevo y ahora lo vemos cada vez más, siempre se usaron en las pasarelas. Hay diseñadores que lo vienen haciendo hace años y en los noventa existió una corriente de varones que usaron falda”, agregó Borobio.

El luchador escocés Drew McIntyre con pollera escocesa en la alfombra de los MTV Europe Music Awards

Aunque hay muchos factores que influyen en dicha tendencia, la especialista destacó dos fundamentales: “El aumento de la moda sin género, que viene siendo cada vez más popular, y la pandemia, que ayudó a que la gente estuviera más relajada en la casa y buscara algo diferente, los hombres al no tener que usar lo asignado a hombres se sintieron con libertad de experimentar respecto a lo que se ponían”.

¿Cuánto tiempo podría pasar desde que la tendencia llega a las pasarelas hasta que se vuelve algo cotidiano? ¿Cómo es ese proceso? “Depende cual sea la teoría de adopción de las tendencias, lo más tradicional dice que primero los diseñadores largan la tendencia, la adoptan las celebridades y gente influyente, pasa a grupos de personas que le interesa la moda pero no son tan populares y eso va bajando y luego de bastante tiempo llega al grueso de la población”, dijo la experta.

Billy Porter en la alfombra roja de los Oscar en pollera

En los últimos más de 200 años, después de la Revolución Francesa, la ropa de los hombres no cambió mucho, tiene que ver con lo que se llama con ‘la gran renuncia masculina’, que lo que planteaba era acordar relegar lo que tenía que ver con el adorno del cuerpo, con cosas frívolas pre revolución (maquillaje, peinado) a las mujeres o asociado a lo femenino porque ellos tuvieron que encargarse de cosas ‘más importantes’, como la administración del Estado, es algo que se mantuvo hasta la fecha y cambiar las costumbres es difícil.

Hubo un intento en los ‘70 y en los ‘90. Sucede cada 20 años más o menos y ahora toca de vuelta. Sin dudas Kurt Cobain, quizás uno de los primeros feministas de esta nueva era, fue una de las figuras que se animó a usar esta prenda tanto para entregas de premios como para ruedas de prensa y eventos públicos.

“Me encanta, me encanta!”, dice enérgico a Infobae el diseñador Jorge Rey. “Es una moda que ya viene desde hace mucho tiempo, se viene imponiendo hace un montón. Creo que ahora más que nunca está cobrando auge. Como moda hay mucha gente que fue precursora de esto, pero hoy en día, ya se puede lograr que va a ser una moda. Me parece muy canchero. Creo que para cualquier ámbito es más”, expresó Rey.

David Bowie fue una de las primeras figuras en usar la prenda

“Hay algunas escocesas que son largas, que quedan muy cancheras con unos borcegos y unas medias de red. Creo que hay una variedad muy amplia, pueden ser de cuero, pueden ser tableadas, escocesas plisadas, me parece que está muy bueno, solamente hay que tener actitud para llevarlo adelante”, agrega Rey.

El tema de la ropa sin género, ¿tiene que ver con esta tendencia o es otro fenómeno en paralelo? “La ropa sin género está más enfocada a lo que es la ropa tradicionalmente masculina, prendas overzise que no marcan la figura, pantalones, zapatillas o cosas sin tacos, cosas que están más orientadas a lo que consideramos como ropa de hombre, quedan prendas asociadas a las mujeres. La línea se está borrando y tiene que ver con hacia dónde va la sociedad y que cada vez mas personas se identifiquen como género fluido o no binario, más la representación en cine, tele, revistas y la evolución de la sociedad en general”, sostuvo Borobio.

Rey dice por su parte: “¡La moda no tiene que tener género!, así que me encanta que la pollera este a full en los hombres y bueno, las falda de cuero son mis preferidas, son algo brutal”.

Kurt Cobain fue un adelantado y lucía la prenda en shows y hasta en la calle

“Me encanta las polleras en los hombres”, afirma el diseñador Benito Fernández a Infobae. “En cuanto al caso de Brad Pitt, es un referente, un influencer con el que se comunica tal vez más que en una pasarela. Me parece buenísimo porque tanto el inconsciente como el consciente de la gente, va a sacando el prejuicio de lo femenino y lo masculino, y esto que se está instalando del sin género. Me encanta, además de cómo estuvo lookeado, que sea él, el que pueda sacar los prejuicios”

La diseñadora Patricia Profumo analizó a Infobae: “Justamente ahora estoy de viaje por Inglaterra y Escocia y se usa mucho la pollera. Que Brad Pitt lo haya vuelto a instalar me parece bárbaro. Es una prenda culturar, lo ha sido desde siglos. Me parece que en la actualidad está bueno usar falda, creo que tiene mucho estilo, que tiene onda. Seguramente nos será para todas los hombres, algunos puede no sentirse cómodos. Para otros será como una invasión en su forma de vestir”.

Para la especialista la falda definitivamente suma a la moda. “Me parece divertido, versátil, descomprime lo clásico del hombre sí o sí con pantalones. No tiene que encuadrarse la falda solamente a las mujeres. Aplicarlo a la moda masculina suma y lo de Brad Pitt me encanta. Es justamente un ícono mundial, no solo de cine, sino dentro del mundo de la moda y las marcas internacionales.

Axl Rose solía dar shows en pollera

“La nueva generación de adolescentes creció con modelos de varones menos tóxicos y están creciendo con eso y ven como celebridades o personas influyentes en la cultura rompen estos estereotipos y ven a sus compañeras con más opciones, porque la moda es lo único que nos dejaron en la repartija de cosas. Esas cosas están cambiando”, cerró Borobio.