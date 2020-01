Del Potro se bajó del Abierto de Australia y se dilata su regreso

10 de enero de 2020

Finalmente, Juan Martín del Potro no participará del Abierto de Australia, el primer Grand Slam del año, y su regreso continúa dilatándose mientras sigue con su la recuperación de la fractura de su rótula derecha, que lo mantiene alejado de las canchas desde junio pasado.

La baja de Del Potro fue confirmada por las organización del Abierto de Australia a través de un comunicado publicado en las redes sociales:

Our two-time quarterfinalist Juan Martin del Potro has withdrawn from #AusOpen 2020 as he continues to recover from a knee injury.



Wishing you all the best with your recovery @delpotrojuan. We hope to see you back in Australia soon 🦘🇦🇺 pic.twitter.com/XNWd7u0ilT