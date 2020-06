Denuncian a Despegar por “estafa”: “Es mentira que giró el dinero de sus clientes a hoteles y aerolíneas”

El abogado que lleva adelante una demanda colectiva contra la empresa aseguró que desde el Ministerio de Turismo y Defensa al Consumidor están todos al tanto «pero nadie toma cartas en el asunto y es muy extraño»

La denunciantes es la Asociación de Consumidores, Usuarios, Clientes y Contribuyentes (Acucc), que presentó días atrás una demanda colectiva contra Despegar por el presunto incumplimiento de la empresa en los reintegros, y pidió que la Justicia le ordene al operador turístico la inmediata devolución de los importes totales referidos a estos contratos cancelados a los consumidores.

El juez de turno en la feria judicial vigente rechazó aplicar una cautelar y ordenó al Juzgado de origen que las analice y evalúe para luego dictar una sentencia. La denuncia recayó en el Juzgado Comercial de feria a cargo de Eduardo Malde.

Quien salió a alzar la voz contra la empresa fue el abogado Juan Ignacio Cruz Matteri, apoderado legal de la denuncia. “Debido a la cancelación, el cliente tiene el derecho de que se le reembolse el dinero gastado por un viaje que no se realizó o bien se reprograme, pero no que lo devuelvan con una quita y por eso decidimos ir a la justicia. La acción colectiva era lo más rápido que teníamos”, explicó el abogado. Luego confesó que le llamó la atención la inacción del Ministerio de Turismo y Deportes, comandado por Matías Lammens, y Defensa al Consumidor: “El Ministerio de Turismo, la oficina de Defensa al Consumidor, están todos al tanto pero nadie toma cartas en el asunto y es muy extraño. No sabemos porque la política no acompaña”, explicó Matteri, en diálogo con la radio marplatense 99.9.

Y luego denunció: “Si le compra a Despegar el pasaje y el hotel, hacen como un retail, pone una comisión arriba. En momentos como este, indican que es el hotel o la aerolínea la que revoca los pasajes. Cuando los pasajeros se comunicaron con el hotel y la aerolínea, nunca habían recibido dinero de Despegar por lo que el 85% que ofrecían devolver no lo tienen porque se lo han gastado o vaya a saber. Es una estafa”.

El letrado también ha subrayado que se calcula alrededor de “100.000 afectados en el país”.

“Desde la Asociación inferimos que, ante la falta de ingresos, la empresa decidió financiarse con la plata de los consumidores. Desde Despegar aducen que algunas reservas no eran ‘cancelables’ y que, así y todo, están devolviendo una parte. Acá es importante destacar algo: ninguna persona canceló su viaje; las suspensiones fueron a causa de la pandemia, por lo que no debería operar ninguna política de cancelación”, agregó.