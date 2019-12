Denunciaron a Kevin Spacey y murieron: los tres casos oscuros que rodean al protagonista de “House of Cards”

Ari Behn se suicidó, Linda Culkin fue atropellada, y un masajista falleció sin que se conocieran mayores detalles de su deceso 26 de diciembre de 2019

El actor Kevin Spacey fue acusado de múltiples casos de acoso sexual, lo que lo llevó a retirarse de su carrera actoral Foto: REUTERS/Brian Snyder

Este jueves se conoció que el escritor noruego Ari Behn, ex marido de la princesa Martha Luisa de Noruega, se suicidó a los 47 años. Más allá del dolor en la familia real noruega, la noticia tiene otros ribetes estremecedores. Behn es el tercero de los denunciantes por acoso sexual del actor Kevin Spacey que muere poco tiempo después de su denuncia.

Behn había ocupado los titulares de la prensa mundial por su acusación severa contra uno de los actores más famosos de Hollywood. En diciembre de 2017 acusó al protagonista de la exitosa House of Cards de haber tocado sus genitales debajo de una mesa en un concierto del Premio Nobel de la Paz en 2007. Spacey nunca respondió a esa acusación.

Ari Behn junto a su ex esposa, la prinncesa Martha Luisa de Noruega. El 2017 había denunciado a Spacey.

Linda Culkin, la primera víctima

En 2009, al enfermera Linda Culkin escuchó de boca de un paciente los detalles de cómo Spacey lo había acosado sexualmente.

La enfermera -que padecía problemas mentales- comenzó por su cuenta una campaña de denuncia en las redes sociales contra el protagonista de Belleza Americana. Luego consiguió su dirección postal y comenzó a acosarlo con cartas, amenazas de bomba y hasta un sobre con un polvo blanco.

En 2012, Caulkin fue arrestada por acosar a Spacey.Un juez le ordenó pagar USD 124.000 para compensar a Spacey por los guardaespaldas que contrató durante los dos años de acoso. Culkin se declaró culpable de cargos que incluían “enviar comunicaciones amenazantes e información falsa con respecto a los explosivos”. En 2014 la condenaron a 51 meses de prisión por acoso y amenazas.

Las risas de Kevin Spaceyy con su abogado Alan Jackson durante la audiencia en Nantucket, Massachusset. El ganador del Oscar está acusado de agredir a un joven en 2016 Foto: (AP Photo/Steven Senne)

El 25 de febrero de 2018, Culkin caminaba hacia su casa cuando un Toyota la atropelló. Más tarde, murió en el Boston Medical Center. Tení 59 años.

Se abrió una investigación de asesinato sobre la muerte de Culkin, pero no se presentaron cargos contra el conductor que no abandonó la escena después de golpear a Culkin.

Cindy Culkin, prima de Linda, le dijo a RadarOnline: “Linda fue una de las primeras en acusar a Kevin Spacey de atacar a hombres jóvenes, y me parece muy extraño que no se haya escuchado nada más sobre su accidente, o sobre la persona que la golpeó. Ahora no hay nada”, expresó.

La segunda muerte: el masajista

El masajista que denunció a Kevin Spacey el año pasado por agresión sexual y llevó la demanda a la Justicia de los Estados Unidos, falleció en septiembre de este año, aunque no se dieron detalles sobre las circunstancias de la muerte. La noticia se conoció cuando los abogados del demandante informaron a la corte de la muerte de su muerte.

El denunciante, apodado judicialmente como “John Doe”, aseguró en septiembre de 2018 que el dos veces ganador del Oscar lo obligó a agarrar sus genitales durante una sesión de masajes en una residencia privada de Malibú.

En mayo, un juez federal en California permitió que el caso avanzara a pesar de la objeción de Spacey de que la identidad del demandante estaba siendo protegida.

Spacey durante una comparecencia en uno de los juicios en su contra por acoso sexual

En este caso, los abogados del demandante representaron ante el tribunal a otras dos presuntas masajistas víctimas de Spacey expresando “preocupación por su seguridad y/o no quieren que sus nombres sean revelados públicamente en los medios”.

En septiembre pasado, solo un mes después de que las partes llegase a un plan para proceder en la demanda, el abogado del demandante informó que su cliente “recientemente falleció”.

El protagonista de la exitosa serie política donde interpretó a Frank Underwood se había librado de otra denuncia judicial cuando los cargos criminales en su contra fueron retirados en un tribunal de Nantucket, Massachusetts.

El joven que había presentado la acusación, que es hijo de la periodista de la cadena de televisión WCVB Heather Unruh, denunció que en julio de 2016 el actor, galardonado con dos premios Oscar, le metió la mano en sus pantalones dentro de un bar en Nantucket.

En ese caso, Spacey se declaró inocente de un delito grave de agresión sexual, y luego los fiscales retiraron los cargos después de que el acusador dejara de cooperar con la justicia.

Anthony Rapp, el actor que denunció que Spacey lo acosó cuando era un menor de sólo 14 años. (AP)

Anthony Rapp, el menor que lo puso contra las cuerdas

La pesadilla para Spacey comenzó cuando Anthony Rapp, conocido principalmente por su papel en la versión original del musical de Broadway Rent, lo acusó de haberlo acosado sexualmente cuando era un adolescente de sólo 14 años. En un insólito descargo en las redes sociales, el actor reveló su homosexualidad pero dijo no recordar bien el incidente.

Rapp, que ahora tiene 46 años y actúa en la serie de televisión Star Trek: Discovery explicó que hizo público su caso, 32 años después del hecho, luego de escuchar las acusaciones contra Harvey Weinstein que abrieron el debate sobre los abusos sexuales en la industria del entretenimiento.

Rapp y Spacey se hicieron amigos cuando ambos actuaban en Broadway. Según su relato, tenía 14 años cuando asistió a una fiesta en el apartamento de Spacey en 1986 y, al final de la noche, un ebrio Spacey lo agarró, lo colocó sobre su cama y se puso encima de él. Spacey, que entonces tenía 26 años, lo sujetaba fuerte, pero pudo escapar y marcharse de la casa, agregó.

“Buscaba seducirme”, explicó Rapp a Buzzfeed. “No sé si hubiera utilizado ese lenguaje, pero era consciente de que intentaba llevarme al terreno sexual”. Según su relato, Rapp se zafó rápidamente de Spacey y se encerró en el cuarto de baño, antes de salir del departamento y volver a su casa.

La denuncia pública de Rapp fue seguida de una ola de otras denuncias por de acoso contra de Spacey que llevaron a Netflix a expulsarlo de las grabaciones de la última temporada de House of Cards, la serie en que interpretaba a un político que hacía valer las peores armas, incluyendo crímenes, con tal de llegar a la presidencia de Estados Unidos.

f:Infobae