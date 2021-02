Descifran un mensaje secreto en el paracaídas del Perseverance que llegó a Marte

La NASA manifestó que la tela de paracaídas que aterrizó en Marte contiene el lema de la misión escrito en código binario.

La histórica misión de la agencia espacial estadounidense NASA que captó el primer video de la llegada del rover Perseverance a Marte, llamó la atención de todo el mundo. Sin embargo, muchas personas centraron su atención en el peculiar diseño del paracaídas del rover Perseverance: una tela blanca con trazos rojos de diferentes tamaños y longitudes que llevaba un mensaje oculto.

Esta imagen con texto fue tomada por una cámara orientada hacia el paracaídas instalada a bordo de la coraza protectora trasera del rover Perseverance de la NASA durante su descenso hacia el cráter Jezero de Marte el 18 de febrero de 2021.

Usando código binario, se aprecian dos mensajes en blanco neutro y naranja-internacional en el paracaídas (secciones que componen la forma hemisférica del dosel).

looks like «dare mighty things» is the parachute code from the @NASAJPL perseverance rover



the phrase is on signs all around JPL (e.g. the EDL War Room)



redditor, /u/rdtwt1, put together a python script for the solve



I added some comments and a diagram to explain what the code https://t.co/w67mRey5Bl pic.twitter.com/ulUdtX5Uco — adithya (@adithya_balaji) February 23, 2021

It looks like the internet has cracked the code in something like 6 hours! Oh internet is there anything you can’t do? For those who just want to know: #Mars2020 #CountdownToMars pic.twitter.com/yTJCEnbuLY — Adam Steltzner (@steltzner) February 23, 2021

Luego en el mismo hilo, otro usuario entendió el significado del cuatro círculo exterior. Manifestó que la combinación encriptada consiste simultáneamente en letras y números y representa las coordenadas geográficas:. Se trata de la ubicación del, que desarrolló el róver.

La velocidad de decodificación impresionó al ingeniero jefe de la misión, Adam Steltzner. «¡Parece que Internet ha descifrado el código en unas 6 horas! Oh, Internet, ¿hay algo que no puedas hacer?», tuiteó el especialista de la NASA, acompañando el mensaje con el esquema del paracaídas con letras y cifras inscritas.