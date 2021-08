Desconcierto enVaticano tras la revelación de informes de sacerdotes que utilizanApps de citas homosexuales

La información publicada por un blog católico revela que al menos 32 celulares emitieron señales de datos estas aplicaciones desde el Vaticano

La Iglesia Católica atraviesa semanas complicadas, luego de que medios italianos como Libero Quotidiano comiencen a especular con la salida del Papa Francisco producto de sus problemas de salud. Sin embargo, una nueva polémica esta en puerta y podría dificultar aún más el situación en el Vaticano tras la divulgación de un informe que probaría que sacerdotes de múltiples niveles de la jerarquía católica, tanto en los Estados Unidos como en el Vaticano, han usado la aplicación de citas gay Grindr.

El documento fue revelado por por un blog católico conservador en base al análisis de los datos de teléfonos celulares. En total son tres los informes publicados. Uno de ellos asegura que en 2018, al menos 32 dispositivos móviles emitieron señales de datos de aplicaciones de citas desde áreas de la Ciudad del Vaticano que están fuera del alcance de los turistas, según informó el medio The New York Times; mientras que el segundo devela que el escándalo trasciende las fronteras de la Santa Sede personas anónimas en rectorías no especificadas de la arquidiócesis de Newark, Nueva Jersey, también habrían utilizado la aplicación Grindr.

The Pillar, blog que publicó la información, puso en aprietes a los funcionarios de la Iglesia católica: los sacerdotes hacen un voto de celibato que no es de ninguna manera flexible, y la descarga o el uso de aplicaciones de citas por parte de los miembros del clero es incompatible con ese voto, sostiene el mismo medio.

“Si alguien que ha hecho una promesa de celibato o un voto de castidad tiene una aplicación de citas en su teléfono está buscando problemas”, dijo el cardenal Joseph W. Tobin de Newark en un panel de Zoom organizado por la Universidad de Georgetown.

Sin embargo, mostró su disconformidad por el acceso a esos datos que se supone que son privados: “hay una ética muy cuestionable en torno a la recopilación de estos datos de personas que presuntamente pueden haber roto sus promesas”, dijo.

El Vaticano, 02.05.19. El encuentro de hoy de Papa Francisco con el grupo de obispos argentinos en visita ad limina.

Foto: L’Osservatore Romano (transm. V. Sokolowicz)

En el informe solo se menciona específicamente el uso de Grindr, sin embargo, en otros pasajes del mismo hay vagas referencias a otras aplicaciones que son utilizadas por heterosexuales.

Los editores de The Pillar, J.D. Flynn y Ed Condon, no revelaron cómo tuvieron acceso a dicha información sensible ni cómo vincularon aquella información anónima con usuarios particulares de la aplicación.

“El comportamiento sexual inmoral e ilícito por parte de los clérigos que están obligados al celibato, pero también por parte de otros líderes de la Iglesia, podría conducir a un amplio sentido de tolerancia por cualquier número o tipo de pecados sexuales”, dijo Flynn en un podcast.

Por otro lado, especialistas en ciberseguridad dan indicios de potenciales respuestas a las dudas planteadas: “Algunas empresas se especializan en desanonimizar datos de celulares y a veces se puede determinar la identidad de un usuario al seguir sus movimientos”, contó Ashkan Soltani, un exconsejero de tecnología para la Casa Blanca y la Comisión Federal de Comercio.

Tomando como ejemplo al monseñor Jeffrey Burrill -quien renunció tras la revelación del primero de los informes- el medio norteamericano asegura que puede que The Pillar haya identificado sacerdotes de esa manera, que según el blog, Burrill había sido rastreado a su casa y su oficina, además de en bares gays y una casa de baños pública.

The Pillar no aclaró si planea publicar más informes utilizando datos de teléfonos celulares, pero los sacerdotes de otras diócesis esperan ansiosos para ver si publicará algo sobre sus comunidades.

Fuente: The New York Times