Desde Juntos por el Cambio desmienten la convocatoria “al dialogó” del Gobierno: “Nadie nos llamó”

Referentes de la oposición niegan contactos con el oficialismo para “reencauzar la convivencia democrática” tras el ataque a Cristina Kirchner.

A pesar de que el oficialismo se encargó de difundir una supuesta convocatoria a todos los sectores políticos para “reencauzar la convivencia democrática”, desde el sector parlamentario de Juntos por el Cambio sostienen que esa comunicación nunca existió.

Es que el Gobierno anunció, en boca de varios ministros, que impulsa una invitación a sindicalistas, empresarios y opositores para “bajar un cambio” tras el atentado que sufrió el jueves pasado la vicepresidenta Cristina Kirchner, y las violentas acusaciones que propiciaron desde distintos sectores del Frente de Todos, incluso el propio Presidente de la Nación, contra el arco opositor.

Al parecer, la intención de la Casa Rosada, que expuso el ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, sorprendió a referentes de Pro, la UCR y la Coalición Cívica, quienes niegan haber mantenido contactos con el funcionario de Alberto Fernández y referente de La Cámpora para abrir un canal de entendimiento entre el oficialismo, la oposición, gremialistas e integrantes del establishment para reducir la incertidumbre en la sociedad.

“Nadie me llamó. No hubo un contacto ni formal ni informal. No hay nada”, aseguró el jefe de bloque de Pro en Diputados, Cristian Ritondo. En la coalición opositora, ven con desconfianza la maniobra del kirchnerismo, sobre todo, después de que los máximos referentes del oficialismo acusaran a los líderes de la oposición y los medios de sembrar la violencia a través de los denominados “discursos del odio”.

Por su parte, Mario Negri, presidente del bloque de Diputados de la UCR en la Cámara baja, sostuvo que tampoco fue contactado por el Gobierno para generar un acercamiento de posiciones en este momento tan delicado.

“El ministro del Interior dijo hoy que es momento de convocar al ‘diálogo político para bajar un cambio’. La propuesta todavía no nos ha sido transmitida. Creo que el primer aporte que debería hacer el ministro es retractarse por este tipo de declaraciones”, manifestó el legislador a través de su cuneta de Twitter.

Por el lado de la Coalición Cívica, también se mostraron sorprendidos por la maniobra del oficialismo, y del mismo modo que sus copartidarios, niegan que haya habido contactos con referentes del oficialismo para “abordar el tema de la intolerancia política en la sociedad”, como sostuvo De Pedro.

Mientras se espera que el oficialismo haga su próximo movimiento en el tablero de la política, los referentes de Juntos, sostienen que el eventual llamado al diálogo del Gobierno, deberá ser discutido por la mesa nacional, que evaluará la posición a tomar.

Sin embargo, muestran su malestar por la “partidización” que hizo el kirchnerismo de un hecho de tal magnitud, como es el ataque a una figura política como la Vicepresidenta.