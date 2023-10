Desembarcará en Salta la celebración mundial Harry Potter Book Day

Se hará el próximo sábado en la Biblioteca Provincial con entrada gratuita. Habrá charlas, debates, juegos para la familia y feria de emprendedores locales.

Cartel promocional de la celebración mundial Harry Potter Book Day, propiciado por la editorial Bloomsbury.

Por primera vez se realizará en Salta la celebración mundial Harry Potter Book Day. El encuentro fue organizado por La Magia Producciones con el apoyo de la Secretaría de Cultura y se efectuará este sábado 14, de 15 a 19, en la Biblioteca Provincial (avda. Belgrano 1002). Habrá charlas, debates y juegos para toda la familia. También se podrá recorrer una variada feria temática de emprendedores locales. La entrada es gratuita con capacidad limitada.

Doris David, la mente detrás de Always, el evento sobre Harry Potter que hasta el momento tuvo tres ediciones en esta ciudad, señaló que la saga continúa vigente y con su corte de seguidores incondicionales intacta. «Creo que los fans de HP nunca se hastían. De hecho, estamos muy entusiasmados con la producción de la próxima serie. Aparte es un fandom en constante renovación y crecimiento, porque muchos fans ahora son padres o tíos y van pasando ese gusto a nuevas generaciones», sintetizó. Luego destacó que existe una particularidad en este público y es que antes o después de ver las películas van a adentrarse en la lectura de las novelas de J. K. Rowling. «Esa necesidad de conocer más de este mundo los lleva a meterse en su literatura, lo cual es un fenómeno cultural muy interesante. También es destacable lo unido que es este fandom, porque se genera ciertamente un sentido de pertenencia, un sentimiento de comunidad muy fuerte. Eso de encontrarte con alguien en el colectivo que tenga un collar con las reliquias de la muerte, o un tatuaje de la saga y ya mirarse con una sonrisa», expresó. Y acotó que tal vez la magia más portentosa que se produzca en estos encuentros sea la de forjar amistades a través de un hobbie en común.

Sin embargo, los salteños van a encontrarse con sorpresas en este Harry Potter Book Day, principalmente porque la editorial británica Bloomsbury, que promueve esta celebración anual internacional de los libros de HP, va delineando las temáticas. Doris dijo que este 2023 deben regirse por «lugares mágicos» para diseñar los juegos y dinámicas. «Cada actividad de la jornada es precedida por la lectura de fragmentos de los libros que contextualizan y son el puntapié para dar inicio a estas. Creemos que es una forma interesante entre lo didáctico y lo lúdico para acercar a la lectura a quienes aún no hayan transitado ese apasionante camino», definió.

Además, anticipó que los participantes podrán adquirir su identificación del Ministerio de Magia Británico, el permiso de varita de la Macusa, es decir, del Congreso Mágico de Estados Unidos, y hacer el reclamo de la carta de Hogwarts al correo. «Para esto diseñamos réplicas exactas de los documentos usados en las películas. Es algo simbólico, pero que a todos los fans les gusta atesorar. Son detalles que le suman a esa fantasía de estar dentro de este mundo mágico», afirmó Doris, que recomendó la feria temática en la que habrá artículos relacionados con la saga realizados por artesanos, artistas y emprendedores locales, además de merchandising oficial. También los espacios para fotografías y una muestra de coleccionables y «rarezas».

Este medio conversó también con parte del staff del Harry Potter Book Day sobre el universo de Rowling, con unos alcances sorprendentes hasta para sí misma. La narración, muy detallada página tras página de seres de las más diversas formas, magia, hechizos, varitas, quidditch (el deporte que practican jugadores montados en escobas voladoras), clases como Herbología, Defensa contra las artes oscuras, Estudios muggles, Adivinación, Pociones y muchas otras…

Todos estos elementos imaginativos seducen al lector y lo mantienen cautivo y ansioso por el siguiente capítulo, por lo que es mundialmente famoso que la autora británica haya inducido a la lectura de la forma más placentera posible a millones de niños en el mundo.

La licenciada en Comunicaciones Sociales Micaela Salgado relató que había comenzado a leer la saga a los 10 años y que a partir del cuarto libro debió esperar cada lanzamiento. «¡Eso era una tortura! Por suerte un amigo de mi papá es dueño de una librería y me separaba siempre un ejemplar, porque se agotaban siempre», recordó.

Acerca de sus preferencias indicó que se debate entre «El prisionero de Azkaban» o «El cáliz de fuego». «A partir de esa parte la historia comienza a tomar un rumbo más oscuro y moverse del esquema que había mantenido en los dos primeros libros, y eso es algo que me voló la cabeza en su momento», dijo.

Respecto al ritmo de lectura no podría hablar de manera objetiva, son libros que me acompañaron desde mi infancia, y recuerdo que hubo números que me llegué a desvelar por terminarlos. Es una historia muy atrapante», afirmó.

Sobre el pasaje de las letras al mundo audiovisual señaló que las adaptaciones le gustan mucho, aunque percibe que hay personajes o relaciones que no llegan a desarrollarse con la profundidad de los libros. «El ejemplo que más me duele es el de Ginny Weasley, pero es comprensible dado que es mucho material para meter en pocas horas. Se está rumoreando una adaptación en serie para los próximos años, y como fan es difícil pensar en nuevos actores para estos personajes, pero también pienso que es una buena forma de tener una versión más fiel y completa de la obra original», opinó.

Mientras que Teresita Adamo, estudiante avanzada del Profesorado de Inglés, contó que abrió por primera vez «Harry Potter y la Orden del fénix» durante el verano de 2006, a sus 12 años. «El libro se lo había prestado un compañero de trabajo a mi mamá y yo no sabía de su existencia, pero jamás había valorado tanto un objeto como a ese libro. Obviamente, lo devoré en un día. Ya era fanática de Harry Potter con sólo haber visto las películas, pero cuando leí los libros ese fanatismo se multiplicó y pasó a formar parte de mi vida, incluso a formar un poco mi carácter y la forma de ver mi alrededor. No es que andaba fantaseando en hacer magia con cualquier palito que veía por ahí (quizás un poquito), sino que descubrí el gusto a la lectura y que puede ser muy útil en la vida diaria», definió. Agregó que le gustó mucho el desarrollo de «Harry Potter y el Príncipe Mestizo». «En él podemos conocer la historia de Tom Riddle, de cómo llegó a ser Lord Voldemort, además se sabe un poco de la historia de la familia Riddle. Y, algo muy importante a mi parecer, descubrir un poco al Albus Dumbledore, su familia y la historia (incompleta) que tuvo con Grindelwald. Además, Harry conoce a lo que se enfrenta cuando Dumbledore le cuenta sobre los Horroxuxes, aunque el señor Dumbledore no le revela todo», desgranó.

Acerca de las controversias que aún siguen circulando en torno de las adaptaciones al cine y qué desarrollo de personajes o escenas prefiere de los libros en relación con aquellas, dijo que una de las polémicas más grandes fue la inclinación sexual de Albus Dumbledore, que se terminó de definir en «Animales Fantásticos y los secretos de Grindelwald». «Lástima que fue muy mal llevada y terminó en el fracaso de la saga de Animales Fantásticos. Habría estado bueno que la autora hiciera un libro aparte con la historia de Dumbledore, no digo otra saga, pero una biografía del personaje habría sido hermoso, me parece un personaje interesante y lleno de secretos, digno de darle un desarrollo completo, porque en la saga de Harry Potter no se termina de descubrir quién era Dumbledore al final», manifestó. También por un préstamo de su hermana mayor llegaron a las manos de Noelia Martínez, licencia en Letras, los libros de Rowling. «En general es de lectura sencilla, la trama te atrapa y te lleva. A partir del cuarto libro se vuelven más extensos; la narración sigue a una mayor cantidad de personajes por lo que la historia se hace más compleja», evaluó Noelia, cuyo favorito es «Harry Potter y el prisionero de Azkaban». Para su colega Agustina Tabarcachi, profesora de Lengua y Literatura, cuyo preferido es «Harry Potter y el cáliz de fuego»: «En mi mente sigue grabada la entrada triunfal de las otras dos instituciones al campo de Hogwarts que es muy diferente a la que aparece en la película».

También comentó que ese volumen «¡es muy rápido de leer! Recuerdo que cuando lo leí por primera vez lo hice en un día porque no podía parar… Y cuando al fin aparece de forma corpórea ‘El que no debe ser nombrado’ cambia el ambiente. Al leerlo se sabe que nada volverá a ser igual… Sin duda hay un antes y un después de ese libro y por eso es especial para mí».

A juzgar por los testimonios Harry Potter es una historia eterna, como lo indica una frase extraída del propio relato, dicha por Minerva McGonagall: «Será famoso, una leyenda. No me sorprendería que hoy se conociera en el futuro como el Día de Harry Potter. Escribirán libros sobre Harry. ¡Todos los niños de nuestro mundo sabrán su nombre!».