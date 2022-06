Desorbitado, el Presidente no puede salir de su crisis

Nota extraída de Clarín por Eduardo Van der Kooy

Semejante desasosiego está carcomiendo el ánimo de Alberto Fernández. Se lo observa desencajado.

La crisis del Frente de Todos sigue estando como un nudo en cada acción que despliega el Gobierno. Difícil encontrar otro cristal para observar la realidad. Eso podría explicar –nunca justificar– los constantes desacoples políticos de Alberto Fernández. Suceden en la política doméstica. También en las relaciones exteriores, que nunca se desenvuelven sin calibrar antes el nivel de las fricciones en la coalición oficial.

En las últimas horas ocurrieron varias cosas. Imposibles de no ser interpretadas bajo la música internista. Volvió el ministro de Desarrollo Social de Buenos Aires, Andrés Larroque, a agitar el avispero. “Sin la unidad no se puede y con la unidad no alcanza”, sostuvo. Respuesta a la invocación presidencial que se escucha en cada aparición suya. Para el secretario general de La Cámpora el problema presente radica, simplemente, en que el Gobierno no sabe distribuir.

Antes, el sábado, el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi, aseguró en un acto de homenaje a Néstor Kirchner que“cuando termine este Gobierno algunos vamos a ir presos y otros volverán a dar clases en universidades internacionales”. Sonó extraño por varios motivos. El ex intendente de Avellaneda fue hasta no hace mucho uno de los promotores de la reelección de Alberto. Daría la impresión que se trató de una fugacidad. No le estaría viendo ahora chances a esta administración para 2023.

Tampoco se comprendieron bien otras referencias. ¿Teme a la cárcel porque sabe de hechos de corrupción ya cometidos? ¿O anticipa una victimización por el supuesto imperio del lawfare? ¿El destino académico que vaticina a otros, lejos de las batallas o el barro político, apunta al Presidente o a Martín Guzmán? El ministro de Economía provino de la Universidad de Columbia. Alberto, en su época en el llano, fue varias veces invitado a dar clases especiales en los establecimientos de Alcalá de Henares y Salamanca, en España.

Lo más llamativo, en todo caso, al margen de cada consideración, resultó la sensación de agotamiento de ciclo que dejó traslucir Ferraresi. No estuvo sólo. También se conoció una reunión del ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, con Cristina Fernández. ¿Objetivo? Planificar un posible regreso a su territorio político, Hurlingham, para fortalecer en Buenos Aires la lucha por el 2023. También Zabaleta, en algún tiempo, alentó a Alberto para que declarara su autonomía política frente a la vicepresidenta.

Tal vez, semejante desasosiego esté carcomiendo el ánimo y el contorno del Presidente. Se lo observa, con frecuencia, desencajado. Desorbitado. No únicamente por su imagen y su tono. También por la articulación de los mensajes. Entre un manojo de confusión apenas puede detectarse una intención: la de cargar contra Mauricio Macri y el Poder Judicial. Los únicos dos imanes, a esta altura, que podrían arrimar al kirchnerismo.

El lunes ligó al ex presidente con una presunta maniobra de corrupción por una obra en Aña Cua, cuando se entrevistó en Paraguay con el mandatario Mario Abdo Benítez. Retomó el hilo durante un acto en Cañuelas, en el oeste bonaerense. Ladeado por Axel Kicillof y Sergio Massa. “Estoy esperando –gritó con furia– que alguna vez un juez llame a esos ladrones de guante blanco y les pida explicaciones por la deuda que tomaron en nombre de la Argentina”. Habló de los parques eólicos, la estafa al Correo y las irregularidades con los peajes.

Permitió que sobrevolara una impronta similar a la de Ferraresi. Si hay ladrones de guantes blanco cabría suponer la existencia de otros menos sofisticados. ¿Refirió al kirchnerismo? ¿Justo en el momento en que empieza a tomar hervor el juicio oral por la obra pública en beneficio de Lázaro Báez, que tiene a Cristina como supuesta jefa de una asociación ilícita? No se descubriría coherencia entre la reposición de Macri en la escena política y las otras insinuaciones capaces de provocar recelo en sus adversarios internos. Tampoco puede demandarse tal coherencia en esta coyuntura. El Presidente está como está.

Otra incongruencia mayor afloró en la política exterior. Alberto amenazó con ausentarse a la Cumbre de las Américas, que se realizará la semana que viene en Los Angeles, si no son invitados Cuba y Venezuela. En simultáneo, mantiene a Santiago Cafiero, el canciller, y Jorge Argüello, embajador en Washington, tramitando la posibilidad de una reunión bilateral con Joe Biden. No fue una excepción. Cuestionó fuerte a Estados Unidos (“el Norte”, lo llamó) por los bloqueos que mantiene contra La Habana y Caracas. Lo hizo después de entrevistarse con Christopher Dodd, asesor para la Cumbre del presidente demócrata. Acercado por Gustavo Béliz.

La supuesta bilateral con Biden posee una razón adicional a su valor político. Es muy posible que la Argentina requiera otra ayudita de Washington con el Fondo Monetario Internacional (FMI) porque no podrá cumplir con las metas pautadas en el acuerdo de este año.

Ese acuerdo y la aproximación a Biden tensiona siempre la vida del Frente de Todos. Quizás en ese punto radique la explicación a otro proyecto que se dejó volar sinrazón: la realización de una contra cumbre de la CELAC (Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños) para desafiar la negativa de Washington, por ahora, de invitar a Los Angeles a Cuba y Venezuela. Emulación de aquel encuentro paralelo al ALCA en Mar del Plata, en 2005, pergeñado por Néstor Kirchner y Hugo Chávez.

El Presidente parece querer apropiarse, demasiadas veces, de una dimensión de líder regional que no posee. Pocas semanas antes de la invasión de Rusia a Ucrania –que desató una guerra y una tragedia- ofreció a Vladimir Putin abrir las puertas de América Latina para el ingreso de su país. Ahora pretendió arrastrar a México a una contra cumbre en suelo de su principal vecino y socio, Estados Unidos.

Andrés Manuel López Obrador, el presidente mexicano, planteó antes que Alberto la necesidad de invitar al encuentro a Cuba y Venezuela. Incluso mantiene, en ese sentido, negociaciones con la Casa Blanca. La semana pasada conversó con el demócrata. Pero no se le pasó por la cabeza ninguna provocación en Los Angeles. Desde su proclamado progresismo, el veterano dirigente suele comprender los trazos estratégicos de las relaciones internacionales. Y la densidad auténtica de cada liderazgo.