Detienen a un nene de cinco años mientras manejaba un auto en la autopista

La familia contó que Adrian nunca había manejado un auto y mucho menos sabía cómo dirigirse hacia la autopista. El niño se encuentra en buen estado de salud y lejos de las llaves del vehículo

Un policía de Utah, en Estados Unidos, se llevó una sorpresa cuando, al detener un auto que circulaba por la autopista se encontró con un niño de 5 años al volante.

“Me acerqué al vehículo pensando que me iba a encontrar a alguien que necesitaba asistencia médica”, afirmó Rick Morgan, quien estaba patrullando en la Interestatal 15 de Ogden. Pero al bajar el vidrio, Morgan vio a un conductor “muy por debajo de la edad para manejar” detrás del volante. “Estaba al borde del asiento para llegar a los pedales”, aclaró el policía.

Según comunicó CBS de Salt Lake City, el niño se llama Adrian y le habría robado las llaves a su familia para luego subirse al Dodge Journey y manejar hacia la Interestatal donde lo detuvo Morgan.

“¿De dónde vienes? ¿Cómo conseguiste el auto?”, le consultaron al pequeño conductor. A lo que Adrian les dijo que estaba yendo a lo de su hermana en California. Luego le comentó a otro oficial que quería comprar un Lamborghini y le mostró que en la billetera tenía tres dólares.

One of our Troopers in Weber Co. initiated a traffic stop on what he thought was an impaired driver. Turns out it was this young man, age 5, somehow made his way up onto the freeway in his parents' car. Made it from 17th and Lincoln in Ogden down to the 25th St off-ramp SB I-15. pic.twitter.com/3aF1g22jRB