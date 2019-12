Detienen y liberan a conocidos comerciantes en una causa compleja

28 DE Diciembre 2019 – Los hombres de negocios se vieron rozados por movimientos de dinero en compra-venta. El aporte de pruebas contables y de instrumentos públicos los eximió de detención.

Una compleja causa originada en un cuantioso cargamento de cocaína secuestrado en 2018 dio pie a una larga investigación llevada adelante por el Juzgado Federal 4 de Tartagal, a cargo de Carlos Martínez Frugoni, sobre los nexos de los 11 detenidos en aquella ocasión, con una serie de personas, entre ellas conocidos comerciantes de distintos departamentos de la provincia, quienes habían entablado relaciones comerciales de compra y venta de bienes que al parecer, por lo actuado por la Justicia, se encontraban dentro del marco jurídico exigido por la ley.

En ese contexto investigativo, el reconocido empresario salteño Norberto Benavides fue detenido en la noche del jueves por personal federal y conducido hacia la sede del Juzgado Federal de Tartagal.

Benavides no fue el único detenido de esa jornada sino uno de tres, los otros, se informó, serían el empresario radicado en General Gemes Miguel Singh y un comerciante del norte provincial identificado como Rubén Pinto.

Entre la mañana y la tarde de ayer los detenidos prestaron declaración indagatoria siendo en todos los casos representados por abogados particulares del fuero penal.

Ya en la tarde los tres comerciantes fueron puestos en libertad dado a que las imputaciones que los llevaron al Juzgado Federal no merituaron lo suficiente como para que la Justicia disponga la privación de su libertad.

En este punto uno de los defensores dijo a El Tribuno «que en razón de las supuestas vinculaciones de mi cliente con delitos federales como ser el lavado de divisas, aportamos espontáneamente la documentación que avala que todo lo adquirido y que forma parte de la investigación se hizo con dineros lícitos y en operaciones comerciales conforme a las normativas vigentes, es decir pago de impuestos y otros cánones. Eso no significa que estén desvinculados aún, pero sí es un paso importante para entender que las operaciones estuvieron siempre en el marco de la ley. Creo que por eso con buen criterio el juez luego de las declaraciones de cada uno ordenó la libertad de todos los detenidos (tres), que quiero aclarar al menos en el caso de mi cliente, no fueron detenidos por el secuestro de cocaína ni nada que se le parezca, sino por operaciones comerciales que se registraron con personas con algún vínculo, aunque no directo con algunos de los 11 detenidos por la causa origianl o primigenia, la que activó al investigación», afirmó el letrado.

Oficialmente se había dicho que se investigó a Benavides por el presunto delito de lavado de dinero proveniente del narcotráfico, lo que al parecer nunca estuvo acreditado.

Se sabe que en el marco de la investigación el juez Carlos Martínez Frugoni hizo detener a otras 11 personas, pero éstas sí en relación al contrabando de cocaína descubierto en noviembre de 2017.

El supuesto delito

El lavado de dinero (también conocido como corrupción, lavado de capitales, lavado de activos, blanqueo de dinero, blanqueo de capitales u operaciones con recursos de procedencia ilícita o legitimación de capitales) es una operación que consiste en hacer que los fondos o activos obtenidos a través de actividades ilícitas aparezcan como el fruto de actividades legales y circulen sin problema en el sistema financiero. El blanqueo de capitales comienza con la comisión de un acto delictivo de tipo grave (la obtención de beneficios ilegales en los mercados financieros u otros sectores económicos).

El blanqueo de capitales es un delito autónomo que no requiere de una condena judicial previa por la comisión de la actividad delictiva por la que se originaron los fondos.

Un caso que sigue

Benavides aseguró que su situación “quedó clara” ayer en Tartagal.

Causó revuelo la detención del empresario.

Fuentes de la Justicia habían señalado que Benavides quedó detenido el jueves por una investigación de supuesto lavado de activos. El empresario aseguró que no está implicado en esa investigación y afirmó que quedó todo aclarado ayer ante las autoridades judiciales en Tartagal.

La noticia de su detención causó ayer revuelo en toda la provincia. Habrá que ver las medidas que dispone ahora el Juzgado de Tartagal y qué otras instrucciones encara en una causa que lleva años y aún está abierta.

f: El Tribuno