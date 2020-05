Detuvieron a Mühlberger, el médico de los famosos, y clausuraron su clínica por irregularidades

A raíz de una inspección realizada por personal del Ministerio de Salud de la Nación, se detectaron medicamentos vencidos y residuos patológicos que no respetaban el protocolo de tratamiento de los mismos 14 de mayo de 2020

Así era detenido el doctor Rubén Mühlberger

Este jueves por la tarde se realizó un procedimiento en la clínica de salud estética de Rubén Mühlberger, en la cual se encontraron diversas irregularidades que motivaron la clausura del lugar y la detención de su titular por orden de la Fiscalia PCyF N° 11 a cargo de la doctora Valeria Massaglia.

A raíz de una inspección realizada por personal del Ministerio de Salud de la Nación y efectivos de la División Delitos contra la Salud de la Policía de la Ciudad en la clínica, ubicada en el barrio de Retiro, se detectaron numerosas faltas como medicamentos vencidos y residuos patológicos que no respetaban el protocolo de tratamiento de los mismo. Además, el lugar no contaba con la habilitación correspondiente para funcionar, pese a lo cual se encontraba atendiendo pacientes.

Clínica de Rubén Mühlberger

Ante tal panorama, los funcionarios a cargo del procedimiento se comunicaron con la fiscal Massaglia, quien determinó la clausura del establecimiento y la inmediata detención de su director Rubén Oscar Muhlberger, por ejercer una actividad medica sin la autorización correspondiente por parte del Poder Ejecutivo, infracción prevista en el artículo 239 del Código Penal.

Asimismo, la fiscal actuante ordenó el secuestro de diversos elementos de prueba, como computadoras, ficheros e historias clínicas, los cuales serán peritados en las próximas horas e incorporados a la investigación. A su vez, el imputado continuará detenido.

Se detectaron numerosas irregularidades y faltas en la misma, como medicamentos vencidos

En su sitio web, Mühlberger se define como reconocido médico de trayectoria Nacional e Internacional especialista en Estética y Medicina Anti-Aging. Según su descripción se formó como profesional en los mejores centros de estética y anti edad, academias y perteneciente a sociedades internacionales que avalan sus prácticas. Dice también el texto ser experto en Terapias Genómicas, Biocelulares y Biomoleculares.

El lugar no contaba con la habilitación correspondiente para funcionar, pese a lo cual se encontraba atendiendo pacientes

Sus propuestas y conceptos eran polémicos, como quedó demostrado antes de la pandemia luego de que el médico hablara de una supuesta “cura para el coronavirus” en el programa de Moria Casán -una de sus pacientes famosas-, días antes de que el ciclo saliera de la pantalla de América. Mühlberger se hizo famoso en los medios ofreciendo la llamada medicina “ortomolecular”, una práctica que encontró muchos adherentes de figuras del espectáculo

Recordemos que en 2018, el profesional presentó su sexto libro “S.O.S. Sexo”. “Al niño gordito que fui a mis 11 años”, dedica el médico esta obra. Y es que el profesional experimentó en primera persona la obesidad. “Cuando llegué a la pubertad empecé a engordar y llegué a pesar más de 90 kilos. Eso me llevó a padecer un montón de experiencias, entre ellas, el bullying. Sin embargo, luego de muchos estudios, descubrieron que padecía hipotiroidismo. Empecé el tratamiento y empecé a bajar de peso. Creo fervientemente que se puede tener el cuerpo que uno quiere, solo hay que saber cómo”, le dijo a Rubén Mühlberger en ese momento a Infobae.

Así fue como el especialista tomó la decisión de contar en primera persona su experiencia con el objetivo de poder acercar su efectivo método que tiene como testimonios a figuras como Charly García, Susana Giménez, Moria Casán, Marcelo Polino, entre otros famosos. “Hoy lo que abunda es la cantidad de información sobre cómo perder peso, métodos, aplicaciones efectivas, entre otras, que a la hora de elegir una opción, la persona siente que fracasa, ya que ninguna tiene un éxito contundente porque no dejan de ser una moda. Por eso me interesaba que mi libro no sea un concepto, sino que sea un manual para esa persona y un empuje para el cambio que quiere”, enfatizó el profesional.