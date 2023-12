Deudas, drama con el agua y una planta política excesiva: la pesada herencia para Hernández Berni en Tartagal

El intendente de Tartagal Franco Hernández Berni se refirió a la complicada herencia y al «fierro caliente» que agarró al hacerse cargo del municipio

«En Tartagal hay deudas bastante importantes por juicios que se han perdido, como así también cheques que se han emitido y que no se pagaron todavía. Hay un 100 por ciento de incremento en la planta de personal permanente, y un 250 por ciento de crecimiento de personal de planta eventual. Cuando Eduardo Leavy dejó el municipio, la planta permanente no superaba los 500 empleados, y la planta de planilleros no superaba los 400. Hoy tenemos casi 900 empleados de planta en apenas cuatro años, y mil empleados eventuales», detalló Hernández Berni.

«Voy a transformar los planes eventuales, que se llamará programa de entrenamiento laboral para absorber a los empleados eventuales del municipio, para brindarles además capacitación, y ayudar así a que el privado pueda producir más con la mano de obra del Estado», amplió el funcionario.

«La gestión anterior miró a un costado en materia educativa, se desentendió y no se hizo cargo de la situación, como lo que sucedió con los docentes de Tartagal. Nosotros armamos una espacio dentro de una secretaría, que es la Dirección de Educación y Salud, porque el municipio tiene que adelantarse y llegar a los establecimientos para poder encontrar soluciones edilicias e institucionales. Tartagal además tiene un problema grave en cuestión de capacitaciones con puntajes para los docentes, porque todas las capacitaciones están en Salta, Tucumán y Jujuy, y los docentes tartagalenses tienen que recorrer 800 kilómetros más los gastos, para poder hacer un curso con puntaje y después presentarse en el cuadro abierto», visibilizó el nuevo intendente.

«En Tartagal siguen existiendo escuelas rancho que hay que mejorarlas. Los docentes y cuerpos directivos de las escuelas son los que hacen el esfuerzo para poder mejorar ediliciamente. Por eso, voy a crear y poner en función la Dirección de Educación, para mejorarlos ediliciamente», cuestionó el flamante jefe comunal electo de la ciudad del norte provincial.

En pie de lucha

«Yo he sido muy crítico con el Gobierno provincial desde la Cámara de Diputados, y si hay que estar en pie de lucha lo voy a hacer», advirtió el joven y pujante mandatario municipal.

«Hay que erradicar de la política a las personas que son mimadas por los que ejercen el poder, que son los que tienen que estar para el pueblo, para darles agua, escuelas, trabajos. Mi obligación es buscar soluciones para todo Tartagal, para los que me votaron, los que no me votaron y los que no me votarían nunca», dejó en claro.