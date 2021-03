Diana Mondino advierte por dólar y anticipa «pésimos escenarios» para la inflación este año

La economista de Universidad del CEMA y ex Standard & Poor’s, Diana Mondino, dialogó con iProfesional sobre dólar y las medidas que puede tomar el Gobierno

La Máster en Economía y Dirección de Empresas de la Universidad de Navarra, y profesora de Finanzas de la Universidad del CEMA, Diana Mondino, dialogó con iProfesional sobre diversos temas centrales que marcarán la agenda de este año electoral.

En especial, la ex Directora de la región Latinoamérica para Standard & Poor’s, analiza qué puede ocurrir con el dólar, alerta sobre la inflación, las alternativas de inversión con tasas negativas y qué camino puede efectuar el Gobierno para que la economía crezca.

–En este año electoral, ¿qué considera que puede pasar con el dólar en un contexto en el que hay pocas reservas?

-Si el Banco Central continúa con una leve devaluación mensual menor a la inflación, tendremos un fuerte problema de balanza comercial. Es decir, será difícil exportar y más barato importar. Eso llevará a cada vez más controles e, inevitablemente, será difícil acumular reservas. Si, por el contrario, se permite que el dólar se acerque a su valor de equilibrio, habrá mejor situación externa pero con un costo grande en términos de inflación.

El dólar y la inflación son dos temas centrales para el futuro de la economía argentina.

-Menciona a la inflación, ¿considera que puede acelerarse?

-La inflación histórica argentina tiene un solo origen: la emisión desproporcionada para cubrir el gasto excesivo. Lamentablemente, estamos en una situación en que los remedios para la inflación no están vinculadas a las causas, sino a la imagen política que se quiere dar. Como consecuencia, mantener congelados algunos precios sólo lleva a dos caminos: subsidios crecientes (y, por lo tanto, cada vez más gasto público); o un salto en las tarifas algún día. Ambos son pésimos escenariosy, cuanto más tiempo pase, más costará recomponerlos. Si no fuera un año electoral, estoy segura que el Gobierno intentaría resolver este tema.

–Hoy por hoy las tasas de interés están por debajo de la inflación, ¿cómo puede jugar esto en el ahorro en pesos?

-Por supuesto, tasas negativas atentan contra el ahorro. El refugio en dólares sigue siendo el método más común. Por lo que tendríamos una solución extraordinaria si fuera barato y fácil invertir en acciones de empresas. Al fin y al cabo, es el principal ahorro en los países desarrollados. Sin embargo, nuestro mercado de capitales tiene una mochila de piedras de regulaciones y costos que no hay en otros países.

–¿Qué panorama prevé que suceda y elija el Gobierno a seguir en este año electoral?

-Los ajustes son inexorables: no se puede gastar perpetuamente más que lo que ingresa. No se puede impedir vender, debido a que seguimos con cuarentena en algunos sectores. Tampoco trabajar con una legislación medieval. Recordemos que los ajustes son de tres tipos: se cambia el sistema, suben precios o baja producción. No veo al Gobierno desregulando, los precios ya están subiendo. Y la tercera opción, reducir producción, es terrible y aún más injusta que la inflación. Es decir, quien se queda sin trabajo no puede volver a conseguir otro. Las «recetas» del FMI siempre van en dirección a reordenar la economía. Con o sin Fondo Monetario Internacional, es indispensable achicar el Estado, reduciendo gastos y regulaciones infames.

Este año, la economía dependerá directamente de la política por las elecciones, según Mondino.

-Entonces, en base al escenario que describió antes, ¿cómo ve a la economía para este año?

-Si no se reordena la economía, tendremos una prolongada recesión. Claro, respecto a 2020, posiblemente crezcamos, ya que la economía estuvo semi-cerrada durante mucho tiempo. Si me hubieras hecho esa pregunta el año pasado, jamás habría imaginado una pandemia y cuarentena extendida. Dejando de lado eventos como este «cisne negro» del Covid, creo que en 2021 podría haber un reordenamiento de la economía y sentar las bases para crecer. Soy consciente que dije que «podría haber». No estoy muy segura que el Gobierno lo vaya a intentar, debido a que está cómodo controlando todo, regulando todo, subiendo impuestos y diciendo: «El Estado te cuida». Aunque, claramente, no es cierto…Ni siquiera es factible.-

f:IProfesional