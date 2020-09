Diego Brancatelli y Carolina Losada se cruzaron fuerte en Intratables: “Linda discusión de militantes”

Los panelistas del ciclo de América TV se tensaron en vivo por el caso Solange Musse Durante el fin de semana pasado, Juana Viale criticó la actitud del presidente Alberto Fernández de desconocer el caso de Solange Musse y reunirse con Hugo Moyano sin barbijo. Luego de ver las imágenes en el piso de Intratables, Diego Brancatelli desestimó los dichos de la actriz y tuvo un cruce con su compañera Carolina Losada.

“Le llenó la cara de dedos la chica”, comentó el conductor Fabián Doman. “Ahora entiendo porque leía lo que pensaba, lo que me sorprende es que no leyó”, declaró Brancatelli. “¿Qué dijo falso?”, le cuestionó Doman. “Me parece que en esa sumatoria de cuestiones que ella suma para criticar al Gobierno, son todas cosas muy menores”, afirmó el periodista.

“¿Menor? ¿Que el presidente no sepa que le está doliendo al pueblo argentino te parece menor? Que no haya sabido el caso de Solange que salió en todos lados y que la gente estaba preocupada y angustiada”, lo cruzó Carolina Losada.

“Que linda la discusión de militantes”, agregó Brancatelli. “No, vos sos militante Diego, vos sos. No confundas, el ladrón cree que todos son de su condición, eso es lo que pasa”, le respondió Losada, con quien ya tuvo varios cruces. “No tiene que ver con ladrón o no, es solo cuestión de asumirlo. ¿Por qué decís que el presidente no sabe sobre el sufrimiento de la gente?”, le preguntó el periodista.

“Porque lo dijo él, dijo que no conocía el caso de Solange”, contestó Losada. “Pero eso no quiere decir que no sepa cómo sufre el pueblo”, respondió Brancatelli que luego confesó que hubo “errores que tal vez se cometieron y no estuvieron bien y fueron desafortunados”.