Diego Ramos presentó a su novio

El actor y conductor subió una foto junto a Mauro y Porthos, uno de sus dos perros Terranova. Porthos llegó a la casa de Ramos en febrero de 2019, lo que demuestra que la relación con Mauro se ha mantenido con el tiempo.

Junto a la imagen se puede leer “Porthos niño” y una etiqueta indicaría que la imagen fue tomada por la amiga de Diego, Paula Chaves.

Diego Ramos compartió una foto con su pareja y su perro Porthos e ingresó al Resumen Blue

Según se indicó, Mauro es un joven abogado, amante de la política y el deporte, que disfruta de las tardes de verano, de sus perros y de su familia. La primera vez que el actor habló sobre su pareja fue en PH, donde indicó: “Nunca me gustó que se hable de mí por otra cosa que no sea mi trabajo. Mi vida es lo más normal del mundo pero no siento la necesidad de abrir una puerta que después no voy a poder cerrar”.