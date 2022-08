Dieron a conocer los fundamentos de la sentencia dictada contra Pablo Rangeón

El exproductor de moda fue condenado a siete años de prisión por abuso sexual. Rangeón fue absuelto en cinco de las seis denuncias por el mismo hecho que tenía en su contra.

Los jueces de la Sala V del Tribunal de Juicio dieron a conocer los fundamentos de la condena de siete años de prisión efectiva dictada a Pablo Marcelo Rangeón como autor penalmente responsable del delito abuso sexual con acceso carnal en perjuicio de C. F. R.



En el mismo fallo, Rangeón resultó absuelto por unanimidad, por aplicación del principio de la duda, de los delitos de abuso sexual con acceso carnal continuado en perjuicio de S. Y. G.; abuso sexual con acceso carnal y estafa en perjuicio de J. P. R. P.; abuso sexual simple en perjuicio de M. L. B.; abuso sexual simple continuado en perjuicio de M. P. G. E.; y abuso sexual con acceso carnal en perjuicio de C. V. A.



Los jueces hicieron lugar a la demanda civil presentada por la denunciante C. F. R. y condenaron a Pablo Rangeón a abonarle la suma de 1.5 millones de pesos en concepto de daño moral y psicológico, más los intereses correspondientes.



Atento a la absolución por el beneficio de la duda en relación a los otros ilícitos, los jueces rechazaron las demandas civiles interpuestas por las otras denunciantes.



Finalmente, se ordenó remitir copias a la fiscalía penal federal de turno por la posible comisión de un delito de su competencia.



Se dejó además a criterio de la fiscalía interviniente la intervención por la posible comisión del delito de falso testimonio de una de las testigos que compareció en el juicio.



El tribunal colegiado estuvo integrado por los jueces de la Sala V, Gabriela Romero Nayar (presidenta), Mónica Faber (vocal) y Pablo Farah (vocal interino). Por el Ministerio Público intervino el fiscal de la UDIS 4, Pablo Alejandro Rivero. La defensa del imputado estuvo a cargo de Luciano Romano y Fernando Díaz Zabalaga. En la querella y actoría civil se desempeñaron Sandra Domene y Jorge Agüero.