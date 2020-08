Dieron por muerto a Diego Brancatelli y el periodista estalló en Twitter

Alejandro Fantino confirmó a través de un video publicado en Instagram que dio positivo al test de coronavirus. El conductor televisivo comenzó a sentir leves síntomas durante la madrugada del sábado -entre ellos, dolor corporal y picazón de garganta- y decidió aislarse inmediatamente en su casa. Frente a la prescripción de su médico, se realizó el hisopado correspondiente, cuyo resultado dio positivo de COVID-19.

“Bueno gente, me gustaría contarles cosas más agradables y divertidas, pero les tengo que comunicar que anoche, viernes tipo 1:30/2 de la mañana, me empezó a doler un poquito el cuello y a picar la garganta. Tenía un dolor en la nuca, un poco en la espalda y apenitas un picazón en la garganta. Hoy sábado me levanté y sentía lo mismo, así que llamé a mi médico que me prescribió un hisopado”, comenzó relatando. “Hice lo correcto y automáticamente me aislé acá en mi casa, en donde tengo una parte para mí. Hace un ratito me llegó el resultado: Covid positivo”, anunció el conductor.

“Estoy bien, perfecto, no tengo fiebre, no tengo dolores, no tengo tos pero soy positivo de COVID, así que ahora, hasta que se me pase… Ojalá que sea pronto pero van a ser 14 días, de entrada. A cuidarme. Solo me tiran comida por debajo de la puerta, como en ‘El Penado 14′″, dijo el periodista, en referencia al famoso tango de Agustín Magaldi.

Fantino destacó que está “bien cuidado” por su médico y “esperando que esto pase”. Y agregó: “Lamentablemente nos puede pasar. Por más que uno se cuide, uno está laburando y me pasó. Ayer lo hablábamos al aire”.

“Voy a estar offline un tiempo para concentrarme. Estoy acá, voy a leer, tengo mis juguetes… Así que les mando un beso gigante y cuídense. Está por todos lados (el virus), es una cosa increíble. Gracias por este ratito de atención, los quiero mucho y vamos pa frenchi. Gracias por todo, estoy bien”, finalizó el conductor sin perder la sonrisa de su rostro.

Al momento, América -canal donde se emite uno de los programas que lidera Fantino- no ha hecho referencia al caso del conductor. Sin embargo, al igual que sucedió el pasado 20 de julio cuando una productora dio positivo de Covid-19, se espera se active el protocolo que mantendrá a todo el equipo en sus casas durante 14 días.